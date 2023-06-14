Глава Калининградской области допустил возвращение России к дружбе с Европой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключает, что Европа и Россия вернутся к плодотворному сотрудничеству и даже дружбе в будущем. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Я не считаю, что наша страна не принимали успешных попыток диверсификации. Просто сейчас проблема стала гораздо более насущной. Экономическая логика надеюсь все-таки победит у наших европейских бывших партнеров, и они вернутся к сотрудничеству. В истории Европы было очень много войн, и все всегда возвращались к сотрудничеству, партнерству и даже дружбе», — сказал Антон Алиханов.
В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. На этом ежегодном мероприятии ожидают делегации из 130 стран.
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