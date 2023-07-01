01 июля 2023

Зеленский рассказал о своем страхе после слов американских политиков

CNN: Зеленский боится потерять двухпартийную поддержку США
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский считает, что для Украины важнее всего сохранить поддержку двух партий Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять двухпартийную поддержку американцев на фоне заявлений некоторых республиканцев о сокращении помощи Киеву. Об этом рассказал сам украинский лидер.

«Зеленский заявил, что боится потерять двухпартийную поддержку США после того, что он назвал опасными сообщениями, исходящими от некоторых республиканцев», — передает слова Зеленского телеканал CNN. Он также сказал, что независимо от того, кто победит на следующих выборах в США, сохранение двухпартийной поддержки «для Украины самое главное».

Ранее американский политик-республиканец Крис Стюарт призвал Зеленского отказаться от амбиций по захвату Крыма, чтобы уменьшить риски эскалации. Кроме того, республиканские политики допустили, что Вашингтон в конечном итоге заставит украинского президента признать потерю всех утраченных ранее территорий, передает МК.

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Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять двухпартийную поддержку американцев на фоне заявлений некоторых республиканцев о сокращении помощи Киеву. Об этом рассказал сам украинский лидер. «Зеленский заявил, что боится потерять двухпартийную поддержку США после того, что он назвал опасными сообщениями, исходящими от некоторых республиканцев», — передает слова Зеленского телеканал CNN. Он также сказал, что независимо от того, кто победит на следующих выборах в США, сохранение двухпартийной поддержки «для Украины самое главное». Ранее американский политик-республиканец Крис Стюарт призвал Зеленского отказаться от амбиций по захвату Крыма, чтобы уменьшить риски эскалации. Кроме того, республиканские политики допустили, что Вашингтон в конечном итоге заставит украинского президента признать потерю всех утраченных ранее территорий, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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