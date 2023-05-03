В США потребовали от Зеленского отказаться от Крыма

Республиканец Крис Стюарт при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него отказаться от захвата Крыма. Об этом сообщил сам Стюарт.
«Мы должны потребовать, чтобы президент Зеленский был готов обсуждать возможное прекращение огня без каких-либо предварительных условий в отношении Крыма», — приводит республиканец свое требование в материале для Fox News. Он пояснил, что подобное соглашение значительно бы уменьшило вероятность эскалации конфликта. Стюарт не стал разглашать ответ Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что украинская армия подготавливает контрнаступление, в ходе которого попробует захватить Крым, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что полуостров надежно защищен от любых провокаций, передает «Национальная служба новостей».
Республиканец Крис Стюарт при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него отказаться от захвата Крыма. Об этом сообщил сам Стюарт. «Мы должны потребовать, чтобы президент Зеленский был готов обсуждать возможное прекращение огня без каких-либо предварительных условий в отношении Крыма», — приводит республиканец свое требование в материале для Fox News. Он пояснил, что подобное соглашение значительно бы уменьшило вероятность эскалации конфликта. Стюарт не стал разглашать ответ Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что украинская армия подготавливает контрнаступление, в ходе которого попробует захватить Крым, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что полуостров надежно защищен от любых провокаций, передает «Национальная служба новостей».