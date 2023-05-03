В США потребовали от Зеленского отказаться от Крыма

Республиканец Крис Стюарт: Зеленский должен отказаться от захвата Крыма для уменьшения эскалации
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Республиканец Крис Стюарт потребовал от Зеленского не трогать Крым, сообщает Fox News Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Республиканец Крис Стюарт при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него отказаться от захвата Крыма. Об этом сообщил сам Стюарт.

«Мы должны потребовать, чтобы президент Зеленский был готов обсуждать возможное прекращение огня без каких-либо предварительных условий в отношении Крыма», — приводит республиканец свое требование в материале для Fox News. Он пояснил, что подобное соглашение значительно бы уменьшило вероятность эскалации конфликта. Стюарт не стал разглашать ответ Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия подготавливает контрнаступление, в ходе которого попробует захватить Крым, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что полуостров надежно защищен от любых провокаций, передает «Национальная служба новостей».

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Республиканец Крис Стюарт при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него отказаться от захвата Крыма. Об этом сообщил сам Стюарт. «Мы должны потребовать, чтобы президент Зеленский был готов обсуждать возможное прекращение огня без каких-либо предварительных условий в отношении Крыма», — приводит республиканец свое требование в материале для Fox News. Он пояснил, что подобное соглашение значительно бы уменьшило вероятность эскалации конфликта. Стюарт не стал разглашать ответ Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что украинская армия подготавливает контрнаступление, в ходе которого попробует захватить Крым, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что полуостров надежно защищен от любых провокаций, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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