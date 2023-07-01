Курганцы из брошенного дома не могут дозвониться до новой управкомпании

02 июля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

В Кургане жильцы дома №67 с улицы Бажова не могут дозвониться до новой управкомпании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жители проблемного дома №67 с улицы Бажова пожаловались, что не могут дозвониться до новой управляющей компании. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Наш дом №67 на улице Бажова обслуживала управкомпания МУП „Прометей“, затем жильцам сказали, что дом передали „УК Спутник“. Мы звонили в новую УК, чтобы они отремонтировали дверь в подъезд, но никто не отвечает», — указано в обращении. «Почему наш дом передали управкомпании, которая даже на звонки жильцов не желает отвечать», — задала вопрос в жалобе жительница Кургана. Ответ от мэрии Кургана на портал «Обратись» пока не поступил. Корреспондент редакции также не смог дозвониться в «УК Спутник», чтобы выяснить причины, из-за которых управкомпания не отвечает на заявки жильцов многоквартирного дома. Редакция обратилась за комментарием к эксперту в сфере ЖКХ, депутату Курганской городской думы Ивану Камшилову. Общественник рассказал, что хорошо знает проблемы дома №67 по улице Бажова. По словам Камшилова, дом лишился управления, поскольку МУП «Прометей» осталось без лицензии. Затем мэрия Кургана передала дом «УК Спутник». Как только представители новой управкомпании, подчеркивает депутат, увидели, в каком ужасном состоянии находится дом №67, они отказались его обслуживать. Камшилов пояснил, что по существующим тарифам содержать многоквартирный дом в порядке просто не реально. URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить причины, из-за которых новые управкомпании отказываются брать на обслуживание в городе проблемные многоквартирные дома. Как только поступит ответ, публикация будет дополнена. Ранее мэрия Кургана распределила около четырехсот многоквартирных домов, передав их на обслуживание новым управкомпаниям. Но, как подчеркнул Камшилов, тариф на содержание домов так и остался от 7 до 12 рублей, что не позволяет следить за домами должным образом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жители проблемного дома №67 с улицы Бажова пожаловались, что не могут дозвониться до новой управляющей компании. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Наш дом №67 на улице Бажова обслуживала управкомпания МУП „Прометей“, затем жильцам сказали, что дом передали „УК Спутник“. Мы звонили в новую УК, чтобы они отремонтировали дверь в подъезд, но никто не отвечает», — указано в обращении. «Почему наш дом передали управкомпании, которая даже на звонки жильцов не желает отвечать», — задала вопрос в жалобе жительница Кургана. Ответ от мэрии Кургана на портал «Обратись» пока не поступил. Корреспондент редакции также не смог дозвониться в «УК Спутник», чтобы выяснить причины, из-за которых управкомпания не отвечает на заявки жильцов многоквартирного дома. Редакция обратилась за комментарием к эксперту в сфере ЖКХ, депутату Курганской городской думы Ивану Камшилову. Общественник рассказал, что хорошо знает проблемы дома №67 по улице Бажова. По словам Камшилова, дом лишился управления, поскольку МУП «Прометей» осталось без лицензии. Затем мэрия Кургана передала дом «УК Спутник». Как только представители новой управкомпании, подчеркивает депутат, увидели, в каком ужасном состоянии находится дом №67, они отказались его обслуживать. Камшилов пояснил, что по существующим тарифам содержать многоквартирный дом в порядке просто не реально. URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить причины, из-за которых новые управкомпании отказываются брать на обслуживание в городе проблемные многоквартирные дома. Как только поступит ответ, публикация будет дополнена. Ранее мэрия Кургана распределила около четырехсот многоквартирных домов, передав их на обслуживание новым управкомпаниям. Но, как подчеркнул Камшилов, тариф на содержание домов так и остался от 7 до 12 рублей, что не позволяет следить за домами должным образом.