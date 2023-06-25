25 июня 2023
24 июня 2023

Курганский депутат назвал управкомпании, которым передают дома, оставшиеся без управления

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, камшилов иван
Депутат гордумы Кургана назвал управкомпании, которые получили дома, оставшиеся без управления Фото:

Мэрия Кургана распределила дома, оставшиеся без управления, по трем управляющим компаниям. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Мэрия Кургана выпустила несколько постановлений о передаче домов без управления трем управкомпаниям. Это ООО «УК Спутник», ООО «УК «Победа» и МУП «Прометей»», — сообщил Камшилов.

По словам Камшилова, мэрия распределила таким образом около четырехсот многоквартирных домов (МКД), передав их на обслуживание управкомпаниям. Но, как подчеркнул депутат, тариф на обслуживание так и остался от 7 до 12 рублей, что не позволяет содержать МКД должным образом. Управкомпании «УК Спутник» и МУП «Прометей» взяли дома, а вот ООО «УК «Победа», как отметил Камшилов, отказывается от МКД из-за низкого тарифа. Таким образом, отмечает депутат, больше ста домов снова оказались без управления.

«Возникла путаница, многие горожане даже не знают — их дом теперь под управлением или нет. Похоже, что и в мэрии запутались», — пояснил Камшилов.

URA.RU направило редакционный запрос в ООО «УК «Победа», чтобы выяснить — сколько многоквартирных домов в Кургане обслуживает управкомпания, а также какое количество МКД организация готова взять на содержание при существующих тарифах. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее в telegram-канале Государственной жилищной инспекции региона сообщалось о том, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию получила ООО «УК «Победа».

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Мэрия Кургана распределила дома, оставшиеся без управления, по трем управляющим компаниям. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Мэрия Кургана выпустила несколько постановлений о передаче домов без управления трем управкомпаниям. Это ООО «УК Спутник», ООО «УК «Победа» и МУП «Прометей»», — сообщил Камшилов. По словам Камшилова, мэрия распределила таким образом около четырехсот многоквартирных домов (МКД), передав их на обслуживание управкомпаниям. Но, как подчеркнул депутат, тариф на обслуживание так и остался от 7 до 12 рублей, что не позволяет содержать МКД должным образом. Управкомпании «УК Спутник» и МУП «Прометей» взяли дома, а вот ООО «УК «Победа», как отметил Камшилов, отказывается от МКД из-за низкого тарифа. Таким образом, отмечает депутат, больше ста домов снова оказались без управления. «Возникла путаница, многие горожане даже не знают — их дом теперь под управлением или нет. Похоже, что и в мэрии запутались», — пояснил Камшилов. URA.RU направило редакционный запрос в ООО «УК «Победа», чтобы выяснить — сколько многоквартирных домов в Кургане обслуживает управкомпания, а также какое количество МКД организация готова взять на содержание при существующих тарифах. Информация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее в telegram-канале Государственной жилищной инспекции региона сообщалось о том, что обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию получила ООО «УК «Победа».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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