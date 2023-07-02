Бойцы ВСУ удивились выживаемости российских солдат в бою

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ВСУ удивились выживаемости российских военных при обстреле блиндажа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат попал под обстрел украинских войск, однако расправиться с военным ВС России так и не получилось.

«Какова их (русских — прим. URA.RU) выживаемость, что внутрь [блиндажа] была выпущена не одна обойма, [он был] закидан гранатами. Дальше еще увидим выстрелы из РПГ по нему, и все равно они еще живы», — заявил один из украинских военных. Реакция бойцов ВСУ была опубликована на youtube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако в первые же дни операции украинская армия столкнулась с сильным сопротивлением армии РФ и не смогла прорвать ее оборону, пишет телеканал 360. Только 5 июня ВСУ потеряли 250 военных, 16 танков и 24 БМП Braldey, пишет деловое издание «Взгляд».

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Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат попал под обстрел украинских войск, однако расправиться с военным ВС России так и не получилось. «Какова их (русских — прим. URA.RU) выживаемость, что внутрь [блиндажа] была выпущена не одна обойма, [он был] закидан гранатами. Дальше еще увидим выстрелы из РПГ по нему, и все равно они еще живы», — заявил один из украинских военных. Реакция бойцов ВСУ была опубликована на youtube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако в первые же дни операции украинская армия столкнулась с сильным сопротивлением армии РФ и не смогла прорвать ее оборону, пишет телеканал 360. Только 5 июня ВСУ потеряли 250 военных, 16 танков и 24 БМП Braldey, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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