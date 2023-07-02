Бойцы ВСУ удивились выживаемости российских солдат в бою

02 июля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

ВСУ удивились выживаемости российских военных при обстреле блиндажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат попал под обстрел украинских войск, однако расправиться с военным ВС России так и не получилось. «Какова их (русских — прим. URA.RU) выживаемость, что внутрь [блиндажа] была выпущена не одна обойма, [он был] закидан гранатами. Дальше еще увидим выстрелы из РПГ по нему, и все равно они еще живы», — заявил один из украинских военных. Реакция бойцов ВСУ была опубликована на youtube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако в первые же дни операции украинская армия столкнулась с сильным сопротивлением армии РФ и не смогла прорвать ее оборону, пишет телеканал 360. Только 5 июня ВСУ потеряли 250 военных, 16 танков и 24 БМП Braldey, пишет деловое издание «Взгляд».

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат попал под обстрел украинских войск, однако расправиться с военным ВС России так и не получилось. «Какова их (русских — прим. URA.RU) выживаемость, что внутрь [блиндажа] была выпущена не одна обойма, [он был] закидан гранатами. Дальше еще увидим выстрелы из РПГ по нему, и все равно они еще живы», — заявил один из украинских военных. Реакция бойцов ВСУ была опубликована на youtube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако в первые же дни операции украинская армия столкнулась с сильным сопротивлением армии РФ и не смогла прорвать ее оборону, пишет телеканал 360. Только 5 июня ВСУ потеряли 250 военных, 16 танков и 24 БМП Braldey, пишет деловое издание «Взгляд».