Полковник запаса Кошкин: в мире идет гонка применения искусственного интеллекта в военном ремесле

03 июля 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект все чаще внедряют в военную технику Фото: Анна Майорова © URA.RU Среди стран мира с развитым военно-промышленным комплексом идет гонка применения искусственного интеллекта (ИИ) в оборонительной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Сейчас применяются пакеты ракет из РСЗО, которые должны полностью осуществить со стороны противника перехват средств ПВО. В таких оперативных по времени и действию событиях только искусственный интеллект в состоянии нейтрализовать определенное количество целей. Сегодня мы видим гонку в военной сфере применения искусственного интеллекта для того, чтобы достичь превосходства над противником», — сказал Андрей Кошкин. Как отметил военный эксперт, некоторые элементы ИИ могут быть заложены в ракетные системы. «Элементы искусственного интеллекта уже превосходят системы, которые находятся в режиме ручного управления человеком. Здесь мы видим неоспоримое преимущество. Если мы говорим об ответном ракетном ударе, то человек затратит больше времени, чем на это отреагирует искусственный интеллект, в который будут заложены все необходимые данные для принятия подобного рода решений», — объяснил он. Ранее глава крупнейшего производства беспилотников в России, компании «Геоскан» Алексей Семенов заявил, что искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Вице-премьер правительства Денис Мантуров отметил, что Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием ИИ, уже ударял по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди стран мира с развитым военно-промышленным комплексом идет гонка применения искусственного интеллекта (ИИ) в оборонительной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Сейчас применяются пакеты ракет из РСЗО, которые должны полностью осуществить со стороны противника перехват средств ПВО. В таких оперативных по времени и действию событиях только искусственный интеллект в состоянии нейтрализовать определенное количество целей. Сегодня мы видим гонку в военной сфере применения искусственного интеллекта для того, чтобы достичь превосходства над противником», — сказал Андрей Кошкин. Как отметил военный эксперт, некоторые элементы ИИ могут быть заложены в ракетные системы. «Элементы искусственного интеллекта уже превосходят системы, которые находятся в режиме ручного управления человеком. Здесь мы видим неоспоримое преимущество. Если мы говорим об ответном ракетном ударе, то человек затратит больше времени, чем на это отреагирует искусственный интеллект, в который будут заложены все необходимые данные для принятия подобного рода решений», — объяснил он. Ранее глава крупнейшего производства беспилотников в России, компании «Геоскан» Алексей Семенов заявил, что искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Вице-премьер правительства Денис Мантуров отметил, что Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием ИИ, уже ударял по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).