02 июля 2023

Полковник запаса Кошкин: в мире идет гонка применения искусственного интеллекта в военном ремесле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальное открытие выставки День инноваций Центрального военного округа. Екатеринбург, военная техника
Искусственный интеллект все чаще внедряют в военную технику Фото:

Среди стран мира с развитым военно-промышленным комплексом идет гонка применения искусственного интеллекта (ИИ) в оборонительной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.

«Сейчас применяются пакеты ракет из РСЗО, которые должны полностью осуществить со стороны противника перехват средств ПВО. В таких оперативных по времени и действию событиях только искусственный интеллект в состоянии нейтрализовать определенное количество целей. Сегодня мы видим гонку в военной сфере применения искусственного интеллекта для того, чтобы достичь превосходства над противником», — сказал Андрей Кошкин.

Как отметил военный эксперт, некоторые элементы ИИ могут быть заложены в ракетные системы. «Элементы искусственного интеллекта уже превосходят системы, которые находятся в режиме ручного управления человеком. Здесь мы видим неоспоримое преимущество. Если мы говорим об ответном ракетном ударе, то человек затратит больше времени, чем на это отреагирует искусственный интеллект, в который будут заложены все необходимые данные для принятия подобного рода решений», — объяснил он.

Ранее глава крупнейшего производства беспилотников в России, компании «Геоскан» Алексей Семенов заявил, что искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Вице-премьер правительства Денис Мантуров отметил, что Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием ИИ, уже ударял по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди стран мира с развитым военно-промышленным комплексом идет гонка применения искусственного интеллекта (ИИ) в оборонительной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Сейчас применяются пакеты ракет из РСЗО, которые должны полностью осуществить со стороны противника перехват средств ПВО. В таких оперативных по времени и действию событиях только искусственный интеллект в состоянии нейтрализовать определенное количество целей. Сегодня мы видим гонку в военной сфере применения искусственного интеллекта для того, чтобы достичь превосходства над противником», — сказал Андрей Кошкин. Как отметил военный эксперт, некоторые элементы ИИ могут быть заложены в ракетные системы. «Элементы искусственного интеллекта уже превосходят системы, которые находятся в режиме ручного управления человеком. Здесь мы видим неоспоримое преимущество. Если мы говорим об ответном ракетном ударе, то человек затратит больше времени, чем на это отреагирует искусственный интеллект, в который будут заложены все необходимые данные для принятия подобного рода решений», — объяснил он. Ранее глава крупнейшего производства беспилотников в России, компании «Геоскан» Алексей Семенов заявил, что искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Вице-премьер правительства Денис Мантуров отметил, что Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием ИИ, уже ударял по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...