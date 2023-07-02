02 июля 2023

В страшном ДТП на свердловской трассе погибли пять человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
Одна из машин полностью сгорела (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей. От столкновения одна из машин загорелась. В ГИБДД по Свердловской области сообщили о пяти погибших.

«На 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух автомобилей — «Хендай Солярис» и Митсубиси Аутлендер». В результате ДТП погибло пять человек», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло 2 июля в 22:49. По сообщениям очевидцев происшествия, одна из машин полностью сгорела. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия.

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На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей. От столкновения одна из машин загорелась. В ГИБДД по Свердловской области сообщили о пяти погибших. «На 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух автомобилей — «Хендай Солярис» и Митсубиси Аутлендер». В результате ДТП погибло пять человек», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. ДТП произошло 2 июля в 22:49. По сообщениям очевидцев происшествия, одна из машин полностью сгорела. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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