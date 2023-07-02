В страшном ДТП на свердловской трассе погибли пять человек. Видео

03 июля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Одна из машин полностью сгорела (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей. От столкновения одна из машин загорелась. В ГИБДД по Свердловской области сообщили о пяти погибших. «На 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух автомобилей — «Хендай Солярис» и Митсубиси Аутлендер». В результате ДТП погибло пять человек», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. ДТП произошло 2 июля в 22:49. По сообщениям очевидцев происшествия, одна из машин полностью сгорела. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия.

На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей. От столкновения одна из машин загорелась. В ГИБДД по Свердловской области сообщили о пяти погибших. «На 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух автомобилей — «Хендай Солярис» и Митсубиси Аутлендер». В результате ДТП погибло пять человек», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. ДТП произошло 2 июля в 22:49. По сообщениям очевидцев происшествия, одна из машин полностью сгорела. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия.