Одна из машин полностью сгорела (архивное фото)
На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием двух автомобилей. От столкновения одна из машин загорелась. В ГИБДД по Свердловской области сообщили о пяти погибших.
«На 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух автомобилей — «Хендай Солярис» и Митсубиси Аутлендер». В результате ДТП погибло пять человек», — сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
ДТП произошло 2 июля в 22:49. По сообщениям очевидцев происшествия, одна из машин полностью сгорела. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия.
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