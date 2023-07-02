02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Курганцам предлагают работать в московском пансионате для престарелых

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Курган, пенсионер, поликлиника, пожилой мужчина, больница, очередь в больнице, пенсионеры в поликлинике
Сотрудники должны понимать специфику работы с пожилыми людьми Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать в московском пансионате для престарелых. Работодатели обещают зарплату от 57 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа».

«Приглашаем работать в пансионат. Требования: медицинское образование, наличие сертификата „Сестринское дело“, понимание специфики работы с пожилыми людьми. Возможны доплаты за выслугу лет и удобный график работы. Зарплата от 57 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.

В обязанности сотрудника входят: контроль за состоянием здоровья, ведение документации, прием, учет и хранение лекарств. Работодатели предоставляют бесплатное проживание, пятиразовое питание и униформу.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Жить сотрудники будут в хостеле, а питаться на производстве.

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Жителям Курганской области предлагают работать в московском пансионате для престарелых. Работодатели обещают зарплату от 57 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа». «Приглашаем работать в пансионат. Требования: медицинское образование, наличие сертификата „Сестринское дело“, понимание специфики работы с пожилыми людьми. Возможны доплаты за выслугу лет и удобный график работы. Зарплата от 57 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. В обязанности сотрудника входят: контроль за состоянием здоровья, ведение документации, прием, учет и хранение лекарств. Работодатели предоставляют бесплатное проживание, пятиразовое питание и униформу. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Жить сотрудники будут в хостеле, а питаться на производстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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