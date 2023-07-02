Курганцам предлагают работать в московском пансионате для престарелых

Жителям Курганской области предлагают работать в московском пансионате для престарелых. Работодатели обещают зарплату от 57 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа».
«Приглашаем работать в пансионат. Требования: медицинское образование, наличие сертификата „Сестринское дело“, понимание специфики работы с пожилыми людьми. Возможны доплаты за выслугу лет и удобный график работы. Зарплата от 57 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.
В обязанности сотрудника входят: контроль за состоянием здоровья, ведение документации, прием, учет и хранение лекарств. Работодатели предоставляют бесплатное проживание, пятиразовое питание и униформу.
Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Жить сотрудники будут в хостеле, а питаться на производстве.
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