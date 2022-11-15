Курганцам предлагают работу в Москве за 15 тысяч рублей в месяц

Работодатели обещают бесплатное проживание и питание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жителям Кургана предлагают работать вахтой в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте Avito.

«Требуется комплектовщик или разнорабочий на склад. Бесплатное проживание в хостеле и питание на производстве. Наши условия: вахта от 30 смен, еженедельный аванс от 1,5 тысяч рублей, 100% выплата в последний день вахты. Бонус — приведи друга и получи 5 000 рублей!», — написано в объявлении.

По словам работодателей, опыт не важен. В обязанности работника входит комплектовка и упаковка готовой продукции. Зарплата — 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизился уровень безработицы. Он достиг исторического минимума за многие годы. С начала года были трудоустроены более 11 тысяч человек.