15 ноября 2022

Курганцам предлагают работу в Москве за 15 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели обещают бесплатное проживание и питание Фото:

Жителям Кургана предлагают работать вахтой в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте Avito.

«Требуется комплектовщик или разнорабочий на склад. Бесплатное проживание в хостеле и питание на производстве. Наши условия: вахта от 30 смен, еженедельный аванс от 1,5 тысяч рублей, 100% выплата в последний день вахты. Бонус — приведи друга и получи 5 000 рублей!», — написано в объявлении.

По словам работодателей, опыт не важен. В обязанности работника входит комплектовка и упаковка готовой продукции. Зарплата — 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизился уровень безработицы. Он достиг исторического минимума за многие годы. С начала года были трудоустроены более 11 тысяч человек.

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Жителям Кургана предлагают работать вахтой в Москве за 15 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на сайте Avito. «Требуется комплектовщик или разнорабочий на склад. Бесплатное проживание в хостеле и питание на производстве. Наши условия: вахта от 30 смен, еженедельный аванс от 1,5 тысяч рублей, 100% выплата в последний день вахты. Бонус — приведи друга и получи 5 000 рублей!», — написано в объявлении. По словам работодателей, опыт не важен. В обязанности работника входит комплектовка и упаковка готовой продукции. Зарплата — 15 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизился уровень безработицы. Он достиг исторического минимума за многие годы. С начала года были трудоустроены более 11 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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