02 июля 2023
01 июля 2023

В Кургане на месяц закроют дорогу из-за ремонта водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, проход запрещен, ремонт дороги, перекрытие улицы, работники в спецовках
В Кургане на месяц закроют дорогу Фото:

В Кургане из-за ремонта водопровода на месяц закроют для движения дорогу. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте».

«Руководством „Водного Союза“ было принято решение о перекладке наиболее ветхого участка протяженностью 200 м. Для проведения всех этих работ необходимо закрыть для движения участок ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской с 5 июля до 5 августа», — указано в посте группы.

Сообщается, что замену водопровода будут проводить из-за частых случаев коммунальных аварий. Бригада работников также заново смонтируют три колодца. Сотрудники «Водного Союза» также попросили курганских водителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана перекрывали движение на дороге рядом с роддомом. Там планировали провести второй этап капитального ремонта магистрального трубопровода тепловой сети.

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В Кургане из-за ремонта водопровода на месяц закроют для движения дорогу. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте». «Руководством „Водного Союза“ было принято решение о перекладке наиболее ветхого участка протяженностью 200 м. Для проведения всех этих работ необходимо закрыть для движения участок ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской с 5 июля до 5 августа», — указано в посте группы. Сообщается, что замену водопровода будут проводить из-за частых случаев коммунальных аварий. Бригада работников также заново смонтируют три колодца. Сотрудники «Водного Союза» также попросили курганских водителей заранее планировать свой маршрут. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана перекрывали движение на дороге рядом с роддомом. Там планировали провести второй этап капитального ремонта магистрального трубопровода тепловой сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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