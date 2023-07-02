В Кургане на месяц закроют дорогу из-за ремонта водопровода

В Кургане на месяц закроют дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за ремонта водопровода на месяц закроют для движения дорогу. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в социальной сети «ВКонтакте».

«Руководством „Водного Союза“ было принято решение о перекладке наиболее ветхого участка протяженностью 200 м. Для проведения всех этих работ необходимо закрыть для движения участок ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской с 5 июля до 5 августа», — указано в посте группы.

Сообщается, что замену водопровода будут проводить из-за частых случаев коммунальных аварий. Бригада работников также заново смонтируют три колодца. Сотрудники «Водного Союза» также попросили курганских водителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана перекрывали движение на дороге рядом с роддомом. Там планировали провести второй этап капитального ремонта магистрального трубопровода тепловой сети.