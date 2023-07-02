Пермский наркодилер маскировал закладки под камни и траву

03 июля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Полицейские нашли у дилера более 40 свертков с наркотиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае полиция задержала наркозакладчика. У него нашли более 40 свертков с запрещенным веществом, а также пакет со строительным гипсом. Последний он использовал для маскировки тайников, рассказали в полиции. «В день задержания мужчина приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд признал задержанного виновным в покушении на сбыт наркотиков. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

В Пермском крае полиция задержала наркозакладчика. У него нашли более 40 свертков с запрещенным веществом, а также пакет со строительным гипсом. Последний он использовал для маскировки тайников, рассказали в полиции. «В день задержания мужчина приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд признал задержанного виновным в покушении на сбыт наркотиков. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.