Пермский наркодилер маскировал закладки под камни и траву

В Пермском крае полиция задержала наркозакладчика. У него нашли более 40 свертков с запрещенным веществом, а также пакет со строительным гипсом. Последний он использовал для маскировки тайников, рассказали в полиции.
«В день задержания мужчина приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Суд признал задержанного виновным в покушении на сбыт наркотиков. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.
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