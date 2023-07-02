02 июля 2023
01 июля 2023

Пермский наркодилер маскировал закладки под камни и траву

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в "Мастерской управления Сенеж". Москва, полицейская машина, полиция
Полицейские нашли у дилера более 40 свертков с наркотиками Фото:

В Пермском крае полиция задержала наркозакладчика. У него нашли более 40 свертков с запрещенным веществом, а также пакет со строительным гипсом. Последний он использовал для маскировки тайников, рассказали в полиции.

«В день задержания мужчина приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд признал задержанного виновным в покушении на сбыт наркотиков. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.

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В Пермском крае полиция задержала наркозакладчика. У него нашли более 40 свертков с запрещенным веществом, а также пакет со строительным гипсом. Последний он использовал для маскировки тайников, рассказали в полиции. «В день задержания мужчина приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд признал задержанного виновным в покушении на сбыт наркотиков. Его приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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