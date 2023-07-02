Депутаты Курганской городской думы Олег Прозоров и Наталья Семина проводили призывников на военную службу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня приехали депутаты городской думы. Сказали напутственные слова ребятам. Наталья Семина обняла ребят по-матерински, пожелав хорошей легкой службы», — рассказал корреспонденту URA.RU начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур.
Сообщается, что депутаты выступили с речью перед новобранцами. Некоторые из молодых людей рассказали журналисту, что отправились служить в армию по своему желанию. «Распределен в военно-космические войска. В принципе, все нравится, сам хотел туда попасть. Отучился на категории C, так что в войсках буду водителем», — делится с URA.RU призывник Дмитрий Лазарев.
Депутаты Курганской городской думы Олег Прозоров и Наталья Семина проводили призывников на военную службу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня приехали депутаты городской думы. Сказали напутственные слова ребятам. Наталья Семина обняла ребят по-матерински, пожелав хорошей легкой службы», — рассказал корреспонденту URA.RU начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. Сообщается, что депутаты выступили с речью перед новобранцами. Некоторые из молодых людей рассказали журналисту, что отправились служить в армию по своему желанию. «Распределен в военно-космические войска. В принципе, все нравится, сам хотел туда попасть. Отучился на категории C, так что в войсках буду водителем», — делится с URA.RU призывник Дмитрий Лазарев. Ранее URA.RU писало, что Шумков и другие должностные лица проводили курганских новобранцев в армию. Молодых людей отправили служить в элитные отряды Вооруженных сил России.