Курганские депутаты проводили новобранцев на службу по призыву. Фото, видео

03 июля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Курганцев всю неделю будут отправлять на военную службу по призыву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской городской думы Олег Прозоров и Наталья Семина проводили призывников на военную службу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня приехали депутаты городской думы. Сказали напутственные слова ребятам. Наталья Семина обняла ребят по-матерински, пожелав хорошей легкой службы», — рассказал корреспонденту URA.RU начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. Сообщается, что депутаты выступили с речью перед новобранцами. Некоторые из молодых людей рассказали журналисту, что отправились служить в армию по своему желанию. «Распределен в военно-космические войска. В принципе, все нравится, сам хотел туда попасть. Отучился на категории C, так что в войсках буду водителем», — делится с URA.RU призывник Дмитрий Лазарев. Ранее URA.RU писало, что Шумков и другие должностные лица проводили курганских новобранцев в армию. Молодых людей отправили служить в элитные отряды Вооруженных сил России. Депутат Наталья Семина прочитала стихи новобранцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские депутаты проводили призывников на военную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы Олег Прозоров и Наталья Семина проводили призывников на военную службу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня приехали депутаты городской думы. Сказали напутственные слова ребятам. Наталья Семина обняла ребят по-матерински, пожелав хорошей легкой службы», — рассказал корреспонденту URA.RU начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. Сообщается, что депутаты выступили с речью перед новобранцами. Некоторые из молодых людей рассказали журналисту, что отправились служить в армию по своему желанию. «Распределен в военно-космические войска. В принципе, все нравится, сам хотел туда попасть. Отучился на категории C, так что в войсках буду водителем», — делится с URA.RU призывник Дмитрий Лазарев. Ранее URA.RU писало, что Шумков и другие должностные лица проводили курганских новобранцев в армию. Молодых людей отправили служить в элитные отряды Вооруженных сил России.