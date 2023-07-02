02 июля 2023

Курганские депутаты проводили новобранцев на службу по призыву. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Напутственное слово призывникам от депутатов городской думы. Курган
Курганцев всю неделю будут отправлять на военную службу по призыву Фото:

Депутаты Курганской городской думы Олег Прозоров и Наталья Семина проводили призывников на военную службу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня приехали депутаты городской думы. Сказали напутственные слова ребятам. Наталья Семина обняла ребят по-матерински, пожелав хорошей легкой службы», — рассказал корреспонденту URA.RU начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур.

Сообщается, что депутаты выступили с речью перед новобранцами. Некоторые из молодых людей рассказали журналисту, что отправились служить в армию по своему желанию. «Распределен в военно-космические войска. В принципе, все нравится, сам хотел туда попасть. Отучился на категории C, так что в войсках буду водителем», — делится с URA.RU призывник Дмитрий Лазарев.

Ранее URA.RU писало, что Шумков и другие должностные лица проводили курганских новобранцев в армию. Молодых людей отправили служить в элитные отряды Вооруженных сил России.

Напутственное слово призывникам от депутатов городской думы. Курган
Депутат Наталья Семина прочитала стихи новобранцам
Фото:
Напутственное слово призывникам от депутатов городской думы. Курган
Курганские депутаты проводили призывников на военную службу
Фото:

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Депутаты Курганской городской думы Олег Прозоров и Наталья Семина проводили призывников на военную службу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня приехали депутаты городской думы. Сказали напутственные слова ребятам. Наталья Семина обняла ребят по-матерински, пожелав хорошей легкой службы», — рассказал корреспонденту URA.RU начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. Сообщается, что депутаты выступили с речью перед новобранцами. Некоторые из молодых людей рассказали журналисту, что отправились служить в армию по своему желанию. «Распределен в военно-космические войска. В принципе, все нравится, сам хотел туда попасть. Отучился на категории C, так что в войсках буду водителем», — делится с URA.RU призывник Дмитрий Лазарев. Ранее URA.RU писало, что Шумков и другие должностные лица проводили курганских новобранцев в армию. Молодых людей отправили служить в элитные отряды Вооруженных сил России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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