21 июня 2023

Курганские VIP проводили новобранцев в армию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган
Губернатор Шумков проводил призывников в армию Фото:

Молодых курганцев, призванных в ряды Вооруженных сил РФ, перед отправкой в части пришли проводить глава региона и другие должностные лица. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«День, когда вы убываете на военную службу, — особая дата в истории нашей страны (22 июня, день начала Великой Отечественной войны, отмечается в России как День памяти и скорби — прим. ред.). <…> Не уроните честь и достоинство вашей Родины и ваших предков», — сказал губернатор Вадим Шумков. Каждому из молодых людей губернатор пожал руку.

Отправка призывников в элитные войсковые части прошла в торжественной обстановке. Молодые курганцы будут служить в Президентском полку, а также в частях Военно-морского флота и Росгвардии.

Слова напутствия также сказал главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. «Считаю, что для каждого настоящего мужчины служба в армии — это священный долг и почетная обязанность», — сказал Пушкин, который также проходил службу в Президентском полку 42 года назад.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, как попасть на службу в Президентский полк. Представители курганского военкомата заметили, что таким призывникам необходимо иметь высшее образование и отменное здоровье.

Отправка призывников в элитные войска. Курган
Курганских призывников проводили на службу в торжественной обстановке
Фото:
Отправка призывников в элитные войска. Курган
Курганские власти и силовики проводили призывников в элитные войска
Фото:
Отправка призывников в элитные войска. Курган
Молодые курганцы отправятся служить в Президентский полк, части Росгвардии и ВМФ
Фото:
Отправка призывников в элитные войска. Курган
Курганских призывников попросили служить с честью
Фото:

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Молодых курганцев, призванных в ряды Вооруженных сил РФ, перед отправкой в части пришли проводить глава региона и другие должностные лица. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «День, когда вы убываете на военную службу, — особая дата в истории нашей страны (22 июня, день начала Великой Отечественной войны, отмечается в России как День памяти и скорби — прим. ред.). <…> Не уроните честь и достоинство вашей Родины и ваших предков», — сказал губернатор Вадим Шумков. Каждому из молодых людей губернатор пожал руку. Отправка призывников в элитные войсковые части прошла в торжественной обстановке. Молодые курганцы будут служить в Президентском полку, а также в частях Военно-морского флота и Росгвардии. Слова напутствия также сказал главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. «Считаю, что для каждого настоящего мужчины служба в армии — это священный долг и почетная обязанность», — сказал Пушкин, который также проходил службу в Президентском полку 42 года назад. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, как попасть на службу в Президентский полк. Представители курганского военкомата заметили, что таким призывникам необходимо иметь высшее образование и отменное здоровье.
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