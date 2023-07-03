РИАН: ООН и РФ определят будущее зерновой сделки в ближайшие дни

03 июля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Переговоры по сделке могут пройти в ближайшие дни, заявил источник РИА Новости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами. «Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет. <…> Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что переговоры по зерновой сделке могут пройти в Женеве. Ранее стало известно, что Россия и Турция начнут переговоры по сделке до 18 июля. Источник отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с РФ, Турцией и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у сделки нет шансов на продление, потому что обещанная России часть не была выполнена.

Россия и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами. «Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет. <…> Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что переговоры по зерновой сделке могут пройти в Женеве. Ранее стало известно, что Россия и Турция начнут переговоры по сделке до 18 июля. Источник отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с РФ, Турцией и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у сделки нет шансов на продление, потому что обещанная России часть не была выполнена.