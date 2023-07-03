РИАН: ООН и РФ определят будущее зерновой сделки в ближайшие дни

Россия и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.
«Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет. <…> Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что переговоры по зерновой сделке могут пройти в Женеве.
Ранее стало известно, что Россия и Турция начнут переговоры по сделке до 18 июля. Источник отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с РФ, Турцией и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у сделки нет шансов на продление, потому что обещанная России часть не была выполнена.
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