РИАН: ООН и РФ определят будущее зерновой сделки в ближайшие дни

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Переговоры по сделке могут пройти в ближайшие дни, заявил источник РИА Новости Фото:

Россия и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.

«Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет. <…> Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что переговоры по зерновой сделке могут пройти в Женеве.

Ранее стало известно, что Россия и Турция начнут переговоры по сделке до 18 июля. Источник отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с РФ, Турцией и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у сделки нет шансов на продление, потому что обещанная России часть не была выполнена.

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Россия и ООН могут провести переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни в Женеве. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами. «Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет. <…> Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что переговоры по зерновой сделке могут пройти в Женеве. Ранее стало известно, что Россия и Турция начнут переговоры по сделке до 18 июля. Источник отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с РФ, Турцией и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у сделки нет шансов на продление, потому что обещанная России часть не была выполнена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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