Песков: у зерновой сделки нет шансов на продление

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков высказался о дальнейшей судьбе зерновой сделки Фото:
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У зерновой сделки нет шансов на продление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Пресс-секретарь пояснил, что обещанная России часть сделки не была выполнена.

О том, что в продлении зерновой сделки нет смысла, ранее заявлял и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот инструмент сейчас не работает.

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У зерновой сделки нет шансов на продление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Пресс-секретарь пояснил, что обещанная России часть сделки не была выполнена. О том, что в продлении зерновой сделки нет смысла, ранее заявлял и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот инструмент сейчас не работает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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