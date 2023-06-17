Песков: у зерновой сделки нет шансов на продление

Дмитрий Песков высказался о дальнейшей судьбе зерновой сделки
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
У зерновой сделки нет шансов на продление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Пресс-секретарь пояснил, что обещанная России часть сделки не была выполнена.
О том, что в продлении зерновой сделки нет смысла, ранее заявлял и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот инструмент сейчас не работает.
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