Песков: у зерновой сделки нет шансов на продление

17 июня 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков высказался о дальнейшей судьбе зерновой сделки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна У зерновой сделки нет шансов на продление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Пресс-секретарь пояснил, что обещанная России часть сделки не была выполнена. О том, что в продлении зерновой сделки нет смысла, ранее заявлял и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот инструмент сейчас не работает.

У зерновой сделки нет шансов на продление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Пресс-секретарь пояснил, что обещанная России часть сделки не была выполнена. О том, что в продлении зерновой сделки нет смысла, ранее заявлял и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот инструмент сейчас не работает.