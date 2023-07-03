РИА Новости назвало возможные сроки переговоров по зерновой сделке

Переговоры по зерновой сделке могут состояться до истечения сроков ее действия. Об этом сообщил источник РИА Новости. По его словам, Россия и Турция начнут переговоры до 18 июля.
«Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем», — заявил источник, знакомый с переговорами. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с Россией, Турцией и Западом.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва ожидает, что зерновая сделка закончит свое существование 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у зерновой сделки нет шансов на продление.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.