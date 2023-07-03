РИА Новости назвало возможные сроки переговоров по зерновой сделке

РИА Новости: до 18 июля могут состояться переговоры России и Турции по зерновой сделке
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Россия и Анкара могут обсудить зерновую сделку до 18 июля Фото:

Переговоры по зерновой сделке могут состояться до истечения сроков ее действия. Об этом сообщил источник РИА Новости. По его словам, Россия и Турция начнут переговоры до 18 июля.

«Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем», — заявил источник, знакомый с переговорами. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с Россией, Турцией и Западом.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва ожидает, что зерновая сделка закончит свое существование 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у зерновой сделки нет шансов на продление.

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Переговоры по зерновой сделке могут состояться до истечения сроков ее действия. Об этом сообщил источник РИА Новости. По его словам, Россия и Турция начнут переговоры до 18 июля. «Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем», — заявил источник, знакомый с переговорами. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются с Россией, Турцией и Западом. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва ожидает, что зерновая сделка закончит свое существование 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у зерновой сделки нет шансов на продление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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