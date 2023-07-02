В Тюменском районе мужчина утонул, купаясь в реке

03 июля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в районе села Мальково (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменском районе мужчина утонул, купаясь в Туре. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР. «Нам поступил вызов из полиции, но пока мы ехали на место происшествия, тело погибшего нашли родственники», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что трагедия произошла в селе Мальково. С начала купального сезона в Тюменской области утонуло уже несколько человек. 5 июня агентство писало о гибели 21-летнего юноши в Ялуторовском районе.

В Тюменском районе мужчина утонул, купаясь в Туре. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР. «Нам поступил вызов из полиции, но пока мы ехали на место происшествия, тело погибшего нашли родственники», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что трагедия произошла в селе Мальково. С начала купального сезона в Тюменской области утонуло уже несколько человек. 5 июня агентство писало о гибели 21-летнего юноши в Ялуторовском районе.