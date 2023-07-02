02 июля 2023
01 июля 2023

В Тюменском районе мужчина утонул, купаясь в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, река, купание, лето, берег реки, река тура, водоем, берег водоема
Трагедия произошла в районе села Мальково (архивное фото) Фото:

В Тюменском районе мужчина утонул, купаясь в Туре. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

«Нам поступил вызов из полиции, но пока мы ехали на место происшествия, тело погибшего нашли родственники», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что трагедия произошла в селе Мальково.

С начала купального сезона в Тюменской области утонуло уже несколько человек. 5 июня агентство писало о гибели 21-летнего юноши в Ялуторовском районе.

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В Тюменском районе мужчина утонул, купаясь в Туре. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР. «Нам поступил вызов из полиции, но пока мы ехали на место происшествия, тело погибшего нашли родственники», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что трагедия произошла в селе Мальково. С начала купального сезона в Тюменской области утонуло уже несколько человек. 5 июня агентство писало о гибели 21-летнего юноши в Ялуторовском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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