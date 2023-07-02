02 июля 2023
01 июля 2023

Рыбаки поругались из-за большого улова пермяка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота на водоплавающую дичь. Пермь, улов, рыбалка, речная рыба
Больше 30 кг окуней поймал пермяк с другом на рыбалке Фото:

Пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район Пермского края. Поймав там большое количество рыбы, мужчина решил похвастаться уловом и опубликовал небольшой фотоотчет в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Но его радость разделили далеко не все участники тематического сообщества.

«Вчера оторвался с напарником по окуню. Нормы превышены в разы, общий вес 36 кг. Окунь весом до 600 граммов. Тех, что меньше 100 граммов, не брали, иначе общий вес улова приблизился бы к 100 килограммам», — написал Семенов под фотографией в сообществе.

Некоторые рыбаки не оценили добычу Семенова. Часть комментаторов порадовалась за него, а вторая возмутилась жадностью рыбака. «Ну вот зачем вам столько», — возмутился Вячеслав Попов в обсуждении поста. «Теперь можно долго еду не покупать», — иронизирует Вячеслав Андрияшкин. «Да ну их! Таким нечего разъяснять. Приезжаешь домой довольный, пишешь отчет, а тебе в душу плюнут и разотрут хорошенько», — вступился за рыбака Саша Субботин.

Улов пермяка и его товарища, который вызвал споры рыбаков
Улов пермяка и его товарища, который вызвал споры рыбаков
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район Пермского края. Поймав там большое количество рыбы, мужчина решил похвастаться уловом и опубликовал небольшой фотоотчет в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Но его радость разделили далеко не все участники тематического сообщества. «Вчера оторвался с напарником по окуню. Нормы превышены в разы, общий вес 36 кг. Окунь весом до 600 граммов. Тех, что меньше 100 граммов, не брали, иначе общий вес улова приблизился бы к 100 килограммам», — написал Семенов под фотографией в сообществе. Некоторые рыбаки не оценили добычу Семенова. Часть комментаторов порадовалась за него, а вторая возмутилась жадностью рыбака. «Ну вот зачем вам столько», — возмутился Вячеслав Попов в обсуждении поста. «Теперь можно долго еду не покупать», — иронизирует Вячеслав Андрияшкин. «Да ну их! Таким нечего разъяснять. Приезжаешь домой довольный, пишешь отчет, а тебе в душу плюнут и разотрут хорошенько», — вступился за рыбака Саша Субботин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...