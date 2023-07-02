Рыбаки поругались из-за большого улова пермяка. Фото

03 июля 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Больше 30 кг окуней поймал пермяк с другом на рыбалке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район Пермского края. Поймав там большое количество рыбы, мужчина решил похвастаться уловом и опубликовал небольшой фотоотчет в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Но его радость разделили далеко не все участники тематического сообщества. «Вчера оторвался с напарником по окуню. Нормы превышены в разы, общий вес 36 кг. Окунь весом до 600 граммов. Тех, что меньше 100 граммов, не брали, иначе общий вес улова приблизился бы к 100 килограммам», — написал Семенов под фотографией в сообществе. Некоторые рыбаки не оценили добычу Семенова. Часть комментаторов порадовалась за него, а вторая возмутилась жадностью рыбака. «Ну вот зачем вам столько», — возмутился Вячеслав Попов в обсуждении поста. «Теперь можно долго еду не покупать», — иронизирует Вячеслав Андрияшкин. «Да ну их! Таким нечего разъяснять. Приезжаешь домой довольный, пишешь отчет, а тебе в душу плюнут и разотрут хорошенько», — вступился за рыбака Саша Субботин. Улов пермяка и его товарища, который вызвал споры рыбаков Фото: сообщество «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае»

Пермяк Роман Семенов съездил на рыбалку в Ильинский район Пермского края. Поймав там большое количество рыбы, мужчина решил похвастаться уловом и опубликовал небольшой фотоотчет в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Но его радость разделили далеко не все участники тематического сообщества. «Вчера оторвался с напарником по окуню. Нормы превышены в разы, общий вес 36 кг. Окунь весом до 600 граммов. Тех, что меньше 100 граммов, не брали, иначе общий вес улова приблизился бы к 100 килограммам», — написал Семенов под фотографией в сообществе. Некоторые рыбаки не оценили добычу Семенова. Часть комментаторов порадовалась за него, а вторая возмутилась жадностью рыбака. «Ну вот зачем вам столько», — возмутился Вячеслав Попов в обсуждении поста. «Теперь можно долго еду не покупать», — иронизирует Вячеслав Андрияшкин. «Да ну их! Таким нечего разъяснять. Приезжаешь домой довольный, пишешь отчет, а тебе в душу плюнут и разотрут хорошенько», — вступился за рыбака Саша Субботин.