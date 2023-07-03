Reuters: арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Северный флот России остался нетронутым, несмотря на СВО, сообщил Майкл Маус Фото:

Россия опережает военно-морские силы НАТО в Арктике на 10 лет в технологическом плане. Об этом сообщает заместитель директора Финского института международных отношений Саму Пауккунен.

«По оценкам института Пауккунена, западные вооруженные силы в военном отношении отстают от России примерно на 10 лет в Арктике», — сообщает издание Reuters. Там уточнили, что морская составляющая Северного флота России и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми, несмотря на проведение РФ спецоперации на Украине.

Старший научный сотрудник по морской безопасности в Институте политики безопасности Кильского университета Себастьян Брунс добавил, что НАТО необходимо «наверстать упущенное», так как Россия наращивает военный потенциал в регионе. Подполковник командования НАТО Майкл Маус сообщил, что альянс хочет иметь под контролем всю «северную часть».

Ранее в американском издании The News York Times писали, что НАТО опасается военной угрозы со стороны РФ в Арктике. В газете Financial Times отмечали, что Запад испытывает беспокойство из-за попыток России и Китая усилить свое присутствие и влияние в регионе, передает телеканал 360. Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктике, пишет RT.

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Россия опережает военно-морские силы НАТО в Арктике на 10 лет в технологическом плане. Об этом сообщает заместитель директора Финского института международных отношений Саму Пауккунен. «По оценкам института Пауккунена, западные вооруженные силы в военном отношении отстают от России примерно на 10 лет в Арктике», — сообщает издание Reuters. Там уточнили, что морская составляющая Северного флота России и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми, несмотря на проведение РФ спецоперации на Украине. Старший научный сотрудник по морской безопасности в Институте политики безопасности Кильского университета Себастьян Брунс добавил, что НАТО необходимо «наверстать упущенное», так как Россия наращивает военный потенциал в регионе. Подполковник командования НАТО Майкл Маус сообщил, что альянс хочет иметь под контролем всю «северную часть». Ранее в американском издании The News York Times писали, что НАТО опасается военной угрозы со стороны РФ в Арктике. В газете Financial Times отмечали, что Запад испытывает беспокойство из-за попыток России и Китая усилить свое присутствие и влияние в регионе, передает телеканал 360. Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил о повышении конфликтности в Арктике, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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