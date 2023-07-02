02 июля 2023

В Перми на всероссийский форум ждут федеральных министров

В Перми на всероссийский форум ожидается визит федеральных министров Файзуллина и Шадаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Максут Шадаев планирует принять участие в форуме «Строим цифровой регион» Фото:

В Перми на всероссийский форум «Строим цифровой регион», который пройдет 6—7 июля, ожидается визит федеральных министров. Планируется, что мероприятие посетят главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев, чьи ведомства выступают в качестве организаторов.

Оба министра значатся в списке участников на сайте Минцифры РФ. Руководитель пресс-службы ведомства Мария Мезенцева подтвердила URA.RU что Шадаев запланировал рабочую проездку в Пермь на указанные даты, «но билеты пока не куплены». В пресс-службе Минстроя РФ на запрос URA.RU к моменту выхода материала не ответили. Представитель организаторов мероприятия Ольга Димитрашко также пояснила агентству, что пока не получала подтверждение об участии Шадаева и Файзуллина в форуме.

Форум «Строим цифровой регион» пройдет в технопарке Morion Digital (ш. Космонавтов, 111Д). На сайте мероприятия указано, что его посетят представители власти бизнеса и отраслевых заказчиков в сфере ЖКХ. Ключевыми темами станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик.

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В Перми на всероссийский форум «Строим цифровой регион», который пройдет 6—7 июля, ожидается визит федеральных министров. Планируется, что мероприятие посетят главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев, чьи ведомства выступают в качестве организаторов. Оба министра значатся в списке участников на сайте Минцифры РФ. Руководитель пресс-службы ведомства Мария Мезенцева подтвердила URA.RU что Шадаев запланировал рабочую проездку в Пермь на указанные даты, «но билеты пока не куплены». В пресс-службе Минстроя РФ на запрос URA.RU к моменту выхода материала не ответили. Представитель организаторов мероприятия Ольга Димитрашко также пояснила агентству, что пока не получала подтверждение об участии Шадаева и Файзуллина в форуме. Форум «Строим цифровой регион» пройдет в технопарке Morion Digital (ш. Космонавтов, 111Д). На сайте мероприятия указано, что его посетят представители власти бизнеса и отраслевых заказчиков в сфере ЖКХ. Ключевыми темами станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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