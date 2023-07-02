В Перми на всероссийский форум ждут федеральных министров

В Перми на всероссийский форум ожидается визит федеральных министров Файзуллина и Шадаева

03 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев планирует принять участие в форуме «Строим цифровой регион» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми на всероссийский форум «Строим цифровой регион», который пройдет 6—7 июля, ожидается визит федеральных министров. Планируется, что мероприятие посетят главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев, чьи ведомства выступают в качестве организаторов. Оба министра значатся в списке участников на сайте Минцифры РФ. Руководитель пресс-службы ведомства Мария Мезенцева подтвердила URA.RU что Шадаев запланировал рабочую проездку в Пермь на указанные даты, «но билеты пока не куплены». В пресс-службе Минстроя РФ на запрос URA.RU к моменту выхода материала не ответили. Представитель организаторов мероприятия Ольга Димитрашко также пояснила агентству, что пока не получала подтверждение об участии Шадаева и Файзуллина в форуме. Форум «Строим цифровой регион» пройдет в технопарке Morion Digital (ш. Космонавтов, 111Д). На сайте мероприятия указано, что его посетят представители власти бизнеса и отраслевых заказчиков в сфере ЖКХ. Ключевыми темами станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик.

В Перми на всероссийский форум «Строим цифровой регион», который пройдет 6—7 июля, ожидается визит федеральных министров. Планируется, что мероприятие посетят главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев, чьи ведомства выступают в качестве организаторов. Оба министра значатся в списке участников на сайте Минцифры РФ. Руководитель пресс-службы ведомства Мария Мезенцева подтвердила URA.RU что Шадаев запланировал рабочую проездку в Пермь на указанные даты, «но билеты пока не куплены». В пресс-службе Минстроя РФ на запрос URA.RU к моменту выхода материала не ответили. Представитель организаторов мероприятия Ольга Димитрашко также пояснила агентству, что пока не получала подтверждение об участии Шадаева и Файзуллина в форуме. Форум «Строим цифровой регион» пройдет в технопарке Morion Digital (ш. Космонавтов, 111Д). На сайте мероприятия указано, что его посетят представители власти бизнеса и отраслевых заказчиков в сфере ЖКХ. Ключевыми темами станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик.