02 июля 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 4 июля вырастет загрязненность воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, воздух, лечение, астма, дыхание, ингалятор, болезнь, медицина
Из-за скопления вредных частиц в воздухе более осторожными нужно быть тюменцам, имеющим проблемы с дыханием Фото:

На протяжении 12 часов — с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля — в Тюмени повысится загрязнение воздуха. О грядущих неблагоприятных метеоусловиях сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщают синоптики.

В подобной ситуации быть осторожнее следует аллергикам и гражданам, страдающим заболеваниями дыхательной системы. Им рекомендовано меньше времени проводить на открытом воздухе, а при нахождении дома не открывать окна.

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На протяжении 12 часов — с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля — в Тюмени повысится загрязнение воздуха. О грядущих неблагоприятных метеоусловиях сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В период с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщают синоптики. В подобной ситуации быть осторожнее следует аллергикам и гражданам, страдающим заболеваниями дыхательной системы. Им рекомендовано меньше времени проводить на открытом воздухе, а при нахождении дома не открывать окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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