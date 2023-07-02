Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 4 июля вырастет загрязненность воздуха

Из-за скопления вредных частиц в воздухе более осторожными нужно быть тюменцам, имеющим проблемы с дыханием Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На протяжении 12 часов — с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля — в Тюмени повысится загрязнение воздуха. О грядущих неблагоприятных метеоусловиях сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщают синоптики.

В подобной ситуации быть осторожнее следует аллергикам и гражданам, страдающим заболеваниями дыхательной системы. Им рекомендовано меньше времени проводить на открытом воздухе, а при нахождении дома не открывать окна.