Тюменцев предупредили об опасной погоде

На протяжении 12 часов — с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля — в Тюмени повысится загрязнение воздуха. О грядущих неблагоприятных метеоусловиях сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В период с 21:00 3 июля до 09:00 4 июля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщают синоптики.
В подобной ситуации быть осторожнее следует аллергикам и гражданам, страдающим заболеваниями дыхательной системы. Им рекомендовано меньше времени проводить на открытом воздухе, а при нахождении дома не открывать окна.
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