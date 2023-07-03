НАТО планирует использовать греческие порты против России

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Страны НАТО хотят использовать все греческие порты, для отправки войск к границам России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России. Транспортное командование США (USTRANSCOM) выставило тендер на закупку стивидорных работ (это работы, которые связанны с погрузочно-разгрузочными операциями и укладкой грузов на судне — прим. URA.RU) в греческих портах.

«Общая стоимость контракта достигает одного миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять греческих портов на пять с половиной лет эксплуатации», — передает греческая газета «Ризоспастис». Отмечается, что порты будут использоваться странами НАТО и США для переброски сил к границам России. Также в новых версиях контракта есть информация об использовании и второстепенных портов. Они будут работать для нужд НАТО при необходимости.

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что НАТО могут ввести войска на Украину в случае провала контрнаступления. Он также отметил, что страны Запада долгое время ждали наступления, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь обещанных результатов.

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США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России. Транспортное командование США (USTRANSCOM) выставило тендер на закупку стивидорных работ (это работы, которые связанны с погрузочно-разгрузочными операциями и укладкой грузов на судне — прим. URA.RU) в греческих портах. «Общая стоимость контракта достигает одного миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять греческих портов на пять с половиной лет эксплуатации», — передает греческая газета «Ризоспастис». Отмечается, что порты будут использоваться странами НАТО и США для переброски сил к границам России. Также в новых версиях контракта есть информация об использовании и второстепенных портов. Они будут работать для нужд НАТО при необходимости. Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что НАТО могут ввести войска на Украину в случае провала контрнаступления. Он также отметил, что страны Запада долгое время ждали наступления, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь обещанных результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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