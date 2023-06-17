Во Франции допустили, что НАТО поможет Киеву войсками из-за провала наступления

Экс-депутат ЕП Филиппо допустил, что НАТО введет войска на Украину из-за провала наступления ВСУ
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, nato, солдат, армия нато
Запад может ввести войска на Украину, если ВСУ провалят наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО может ввести войска на Украину, если Киев провалит свое наступление. Такое мнение выразил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«И каков теперь их [стран Запада] план (на случай провала наступления ВСУ — прим.URA.RU)? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — написал Флориан Филиппо у себя в Twitter. Он также отметил, что это наступление ждали месяцами, однако сейчас украинская армия терпит фиаско.

Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако все попытки ВСУ прорвать российскую оборону были пресечены. Позже западные эксперты начали заявлять, что Киев не добился успехов в ходе операции, передает «Царьград». Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что в Вашингтоне заговорили о переброске своих сил на Украину, чтобы спасти ее от полного провала. Тем не менее Политолог Андрей Кошкин предположил, что НАТО может устраивать всевозможные провокации, однако организация не решится на широкомасштабное противостояние с Москвой, пишет «Федеральное агентство новостей».

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НАТО может ввести войска на Украину, если Киев провалит свое наступление. Такое мнение выразил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «И каков теперь их [стран Запада] план (на случай провала наступления ВСУ — прим.URA.RU)? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — написал Флориан Филиппо у себя в Twitter. Он также отметил, что это наступление ждали месяцами, однако сейчас украинская армия терпит фиаско. Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако все попытки ВСУ прорвать российскую оборону были пресечены. Позже западные эксперты начали заявлять, что Киев не добился успехов в ходе операции, передает «Царьград». Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что в Вашингтоне заговорили о переброске своих сил на Украину, чтобы спасти ее от полного провала. Тем не менее Политолог Андрей Кошкин предположил, что НАТО может устраивать всевозможные провокации, однако организация не решится на широкомасштабное противостояние с Москвой, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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