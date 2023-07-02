Тюменцы объявили войну арендным электросамокатам

03 июля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени участились случаи умышленной порчи арендных электросамокатов Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Тюмени умышленно наносят повреждения арендным электросамокатам, припаркованным в различных частях города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, вандализмом, как правило, занимаются не клиенты кикшеринга, а обычные прохожие. «Многие люди устали от электросамокатчиков, которые ездят с огромной скоростью по тротуарам и нарушают все возможные правила дорожного движения. Свою злость тюменцы начали вымещать, непосредственно, на электросамокатах. Их ломают. Иногда — выбрасывают в мусорные контейнеры. Чаще всего подобные ситуации происходят на окраинах города: в заречных микрорайонах и на Лесобазе», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh агентству сообщили, что для Тюмени умышленное повреждение арендных самокатов — довольно редкое явление. «В течение сезона мы фиксируем единичные случаи вандализма. Конечно же, обращаемся в полицию и выписываем штраф. Согласно оферте, при злонамеренных действиях, он составит до 90 тыс. рублей. Но чаще всего повреждения носят незначительных характер и появляются в результате форс-мажорных обстоятельств. За неумышленное повреждение штрафа, конечно, не будет. Все самокаты сервиса застрахованы, а восстановление проводим в сервисном центре: ремонтируем, красим, меняем детали», — сообщили там URA.RU. Аналогичный комментарий агентству дали в другом сервисе кикшеринга — компании Юрент. «Служба безопасности компании круглосуточно следит за состоянием самокатов и оперативно реагирует на случаи, когда самокаты были повреждены умышленно, за это с пользователя взимается штраф. Хочется отметить, что ситуаций с умышленной порчей самокатов достаточно мало, поскольку мы ведем проактивную работу с недобросовестными гражданами. Нужно отметить, что, как правило, вандализмом занимаются не сами пользователи — они как раз понимают и ценят самокаты — а различные асоциальные элементы и хулиганы. С такими работает наша СБ и полиция», — заявили там агентству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени умышленно наносят повреждения арендным электросамокатам, припаркованным в различных частях города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, вандализмом, как правило, занимаются не клиенты кикшеринга, а обычные прохожие. «Многие люди устали от электросамокатчиков, которые ездят с огромной скоростью по тротуарам и нарушают все возможные правила дорожного движения. Свою злость тюменцы начали вымещать, непосредственно, на электросамокатах. Их ломают. Иногда — выбрасывают в мусорные контейнеры. Чаще всего подобные ситуации происходят на окраинах города: в заречных микрорайонах и на Лесобазе», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh агентству сообщили, что для Тюмени умышленное повреждение арендных самокатов — довольно редкое явление. «В течение сезона мы фиксируем единичные случаи вандализма. Конечно же, обращаемся в полицию и выписываем штраф. Согласно оферте, при злонамеренных действиях, он составит до 90 тыс. рублей. Но чаще всего повреждения носят незначительных характер и появляются в результате форс-мажорных обстоятельств. За неумышленное повреждение штрафа, конечно, не будет. Все самокаты сервиса застрахованы, а восстановление проводим в сервисном центре: ремонтируем, красим, меняем детали», — сообщили там URA.RU. Аналогичный комментарий агентству дали в другом сервисе кикшеринга — компании Юрент. «Служба безопасности компании круглосуточно следит за состоянием самокатов и оперативно реагирует на случаи, когда самокаты были повреждены умышленно, за это с пользователя взимается штраф. Хочется отметить, что ситуаций с умышленной порчей самокатов достаточно мало, поскольку мы ведем проактивную работу с недобросовестными гражданами. Нужно отметить, что, как правило, вандализмом занимаются не сами пользователи — они как раз понимают и ценят самокаты — а различные асоциальные элементы и хулиганы. С такими работает наша СБ и полиция», — заявили там агентству.