В Пермском крае директор школы отобрал премии у педагогов

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Премии педагогам выделил минобр Фото:

В Пермском крае директора Заболотовской среднеобразовательной школы обвинили в мошенничестве. Он, по версии следствия, присвоил себе премии подчиненных, сообщили в региональной прокуратуре.

«В декабре 2021 года обвиняемый, занимая указанную должность и используя свое служебное положение, обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. В частности, руководитель учреждения под предлогом поступившего на их счет завышенного размера премии потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тысяч рублей от каждой», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что деньги педагогам министерство образования перевело для выравнивания зарплаты до среднекраевого уровня. Решение о виновности и виде наказания для директора школы примет Большесосновский районный суд Пермского края, куда направили уголовное дело.

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В Пермском крае директора Заболотовской среднеобразовательной школы обвинили в мошенничестве. Он, по версии следствия, присвоил себе премии подчиненных, сообщили в региональной прокуратуре. «В декабре 2021 года обвиняемый, занимая указанную должность и используя свое служебное положение, обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. В частности, руководитель учреждения под предлогом поступившего на их счет завышенного размера премии потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тысяч рублей от каждой», — сообщается на сайте надзорного ведомства. В прокуратуре отмечают, что деньги педагогам министерство образования перевело для выравнивания зарплаты до среднекраевого уровня. Решение о виновности и виде наказания для директора школы примет Большесосновский районный суд Пермского края, куда направили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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