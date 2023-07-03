В Пермском крае директор школы отобрал премии у педагогов

Премии педагогам выделил минобр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае директора Заболотовской среднеобразовательной школы обвинили в мошенничестве. Он, по версии следствия, присвоил себе премии подчиненных, сообщили в региональной прокуратуре.

«В декабре 2021 года обвиняемый, занимая указанную должность и используя свое служебное положение, обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. В частности, руководитель учреждения под предлогом поступившего на их счет завышенного размера премии потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тысяч рублей от каждой», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что деньги педагогам министерство образования перевело для выравнивания зарплаты до среднекраевого уровня. Решение о виновности и виде наказания для директора школы примет Большесосновский районный суд Пермского края, куда направили уголовное дело.