Силовики жестко задержали автовора на окраине Екатеринбурга

Угонщика авто задержали в Кольцово

03 июля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

В операции участвовал ОМОН Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники угрозыска при силовой поддержке ОМОНа задержали в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД РВ по Екатеринбургу. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место, где хранились и разукомплектовывались похищенные транспортные средства. Задержание произошло, когда подозреваемый попытался вывезти очередную партию запчастей, снятых с чужой машины. Вместе с фигурантом находился нанятый работник, не осведомленный о криминальном характере деятельности нанимателя», — поделились полицейские. Задержанный живет в Арамили, ему 34 года. Мужчина был ранее судим за похожие преступления. У него есть своя автомастерская, и, по предположению правоохранителей, снятые с угнанных авто запчасти он реализовывал как раз в своем сервисе. «В настоящее время в отношении фигуранта расследуются уголовные дела, возбужденные ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража“. Мужчина арестован и помещен под стражу», — добавили в УМВД. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Сотрудники угрозыска при силовой поддержке ОМОНа задержали в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД РВ по Екатеринбургу. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место, где хранились и разукомплектовывались похищенные транспортные средства. Задержание произошло, когда подозреваемый попытался вывезти очередную партию запчастей, снятых с чужой машины. Вместе с фигурантом находился нанятый работник, не осведомленный о криминальном характере деятельности нанимателя», — поделились полицейские. Задержанный живет в Арамили, ему 34 года. Мужчина был ранее судим за похожие преступления. У него есть своя автомастерская, и, по предположению правоохранителей, снятые с угнанных авто запчасти он реализовывал как раз в своем сервисе. «В настоящее время в отношении фигуранта расследуются уголовные дела, возбужденные ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража“. Мужчина арестован и помещен под стражу», — добавили в УМВД. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.