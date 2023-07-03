Силовики жестко задержали автовора на окраине Екатеринбурга

Угонщика авто задержали в Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, шеврон омон
В операции участвовал ОМОН Фото:

Сотрудники угрозыска при силовой поддержке ОМОНа задержали в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД РВ по Екатеринбургу.

Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место, где хранились и разукомплектовывались похищенные транспортные средства. Задержание произошло, когда подозреваемый попытался вывезти очередную партию запчастей, снятых с чужой машины. Вместе с фигурантом находился нанятый работник, не осведомленный о криминальном характере деятельности нанимателя», — поделились полицейские.

Задержанный живет в Арамили, ему 34 года. Мужчина был ранее судим за похожие преступления. У него есть своя автомастерская, и, по предположению правоохранителей, снятые с угнанных авто запчасти он реализовывал как раз в своем сервисе.

«В настоящее время в отношении фигуранта расследуются уголовные дела, возбужденные ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража“. Мужчина арестован и помещен под стражу», — добавили в УМВД. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

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Сотрудники угрозыска при силовой поддержке ОМОНа задержали в поселке Кольцово подозреваемого в угоне двух машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД РВ по Екатеринбургу. Оба автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris — пропали на Химмаше в мае и июне. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место, где хранились и разукомплектовывались похищенные транспортные средства. Задержание произошло, когда подозреваемый попытался вывезти очередную партию запчастей, снятых с чужой машины. Вместе с фигурантом находился нанятый работник, не осведомленный о криминальном характере деятельности нанимателя», — поделились полицейские. Задержанный живет в Арамили, ему 34 года. Мужчина был ранее судим за похожие преступления. У него есть своя автомастерская, и, по предположению правоохранителей, снятые с угнанных авто запчасти он реализовывал как раз в своем сервисе. «В настоящее время в отношении фигуранта расследуются уголовные дела, возбужденные ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации „Кража“. Мужчина арестован и помещен под стражу», — добавили в УМВД. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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