В Екатеринбурге подросток погиб от удара током

По словам очевидца, подросток умер от удара электрическим током
В Екатеринбурге умер подросток от удара электрическим током от забора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Подросток погиб в результате удара электротоком. Мальчику 15 лет, он полез за мячом за забор, там его поразило током в 360-380 вольт», — рассказал корреспонденту URA.RU источник в силовых структурах.
Инцидент произошел вечером 3 июля возле дома на улице Советская, 40. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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