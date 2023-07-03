В Екатеринбурге подросток погиб от удара током

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Клипарт. Магнитогорск, ток, напряжение, опасно для жизни, стой напряжение, предупреждающий знак, элекричество
По словам очевидца, подросток умер от удара электрическим током Фото:

В Екатеринбурге умер подросток от удара электрическим током от забора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Подросток погиб в результате удара электротоком. Мальчику 15 лет, он полез за мячом за забор, там его поразило током в 360-380 вольт», — рассказал корреспонденту URA.RU источник в силовых структурах.

Инцидент произошел вечером 3 июля возле дома на улице Советская, 40. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге умер подросток от удара электрическим током от забора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Подросток погиб в результате удара электротоком. Мальчику 15 лет, он полез за мячом за забор, там его поразило током в 360-380 вольт», — рассказал корреспонденту URA.RU источник в силовых структурах. Инцидент произошел вечером 3 июля возле дома на улице Советская, 40. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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