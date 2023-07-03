03 июля 2023

Читатели Breitbart усмотрели в словах киевских властей скорый провал ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Читатели американского издания считают, что ВСУ ждет провал в контрнаступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления властей Украине о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о полном провале. Об этом заявили читатели американского издания.

«Если подручные [президента Украины Владимира] Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу», — пишет пользователь под псевдонимом SiberianRhod в комментариях издания Breitbart.

Другой пользователей под ником akira sendoo считает, что страны Запада должны прекратить помогать ВСУ, так как это ни к чему не приводит. «Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?» — считает читатель издания.

Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Страны Запада и ЕС с самого начала поддерживали ВСУ, отправляя деньги и вооружение.

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Заявления властей Украине о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о полном провале. Об этом заявили читатели американского издания. «Если подручные [президента Украины Владимира] Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу», — пишет пользователь под псевдонимом SiberianRhod в комментариях издания Breitbart. Другой пользователей под ником akira sendoo считает, что страны Запада должны прекратить помогать ВСУ, так как это ни к чему не приводит. «Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?» — считает читатель издания. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Страны Запада и ЕС с самого начала поддерживали ВСУ, отправляя деньги и вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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