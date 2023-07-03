Читатели Breitbart усмотрели в словах киевских властей скорый провал ВСУ

04 июля 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Читатели американского издания считают, что ВСУ ждет провал в контрнаступлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления властей Украине о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о полном провале. Об этом заявили читатели американского издания. «Если подручные [президента Украины Владимира] Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу», — пишет пользователь под псевдонимом SiberianRhod в комментариях издания Breitbart . Другой пользователей под ником akira sendoo считает, что страны Запада должны прекратить помогать ВСУ, так как это ни к чему не приводит. «Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?» — считает читатель издания. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Страны Запада и ЕС с самого начала поддерживали ВСУ, отправляя деньги и вооружение.

Заявления властей Украине о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о полном провале. Об этом заявили читатели американского издания. «Если подручные [президента Украины Владимира] Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу», — пишет пользователь под псевдонимом SiberianRhod в комментариях издания Breitbart. Другой пользователей под ником akira sendoo считает, что страны Запада должны прекратить помогать ВСУ, так как это ни к чему не приводит. «Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?» — считает читатель издания. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Страны Запада и ЕС с самого начала поддерживали ВСУ, отправляя деньги и вооружение.