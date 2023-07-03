В России предложили вернуть пиво на стадионы к осени 04 июля 2023 в 06:10 Размер текста - 17 + Представители пивоваренной отрасли в диалоге с властями по вопросу возврата продажи пива на стадионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России представители пивоваренной отрасли рассчитывают на снятие запрета продажи пива на стадионах к осени после соответствующих изменений в законе. Об этом заявил президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. «Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы», — сообщил Дурдыев в беседе РИА Новости. Он пояснил, что снятие запрета будет способствовать увеличению количества болельщиков на матчах и поддержит спортклубы. В целом оказать поддержку отрасли может также снятие ограничений на продажу пива на автозаправках. Дурдыев отметил, что продвижение по этому вопросу идет медленнее, но диалог продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что МВД согласно разрешить продажу пива на стадионах. Представитель ведомства Валерий Ботвин пояснил, что это возможно при условии исправной работы системы идентификации болельщиков. В России представители пивоваренной отрасли рассчитывают на снятие запрета продажи пива на стадионах к осени после соответствующих изменений в законе. Об этом заявил президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. «Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы», — сообщил Дурдыев в беседе РИА Новости. Он пояснил, что снятие запрета будет способствовать увеличению количества болельщиков на матчах и поддержит спортклубы. В целом оказать поддержку отрасли может также снятие ограничений на продажу пива на автозаправках. Дурдыев отметил, что продвижение по этому вопросу идет медленнее, но диалог продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что МВД согласно разрешить продажу пива на стадионах. Представитель ведомства Валерий Ботвин пояснил, что это возможно при условии исправной работы системы идентификации болельщиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям