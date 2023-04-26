МВД согласилось с продажей пива на стадионах

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ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, радость, болельщики сборной уругвая
Пиво может вернуться на российские стадионы, заявил Валерий Ботвин Фото:

В случае исправной работы системы идентификации болельщиков на стадионы может вернуться продажа пива. Об этом заявил представитель МВД РФ Валерий Ботвин.

«МВД не против возвращения продажи пива на стадионах», — передает слова Ботвина агентство REX. При этом он подчеркнул, что пиво на стадионы может вернуться только при условии работы системы идентификации болельщиков.

Ранее свердловский депутат Госдумы Антон Шипулин выразил поддержку идее о возврате продажи пива на российские стадионы. Продажа алкоголя на стадионах во время спортивных мероприятий запрещена в России с 2005 года. 10 января нынешнего года Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии ограничений.

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В случае исправной работы системы идентификации болельщиков на стадионы может вернуться продажа пива. Об этом заявил представитель МВД РФ Валерий Ботвин. «МВД не против возвращения продажи пива на стадионах», — передает слова Ботвина агентство REX. При этом он подчеркнул, что пиво на стадионы может вернуться только при условии работы системы идентификации болельщиков. Ранее свердловский депутат Госдумы Антон Шипулин выразил поддержку идее о возврате продажи пива на российские стадионы. Продажа алкоголя на стадионах во время спортивных мероприятий запрещена в России с 2005 года. 10 января нынешнего года Госдума в первом чтении приняла законопроект о снятии ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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