Собянин подтвердил атаку беспилотников по Новой Москве

04 июля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Все атаки беспилотников были отражены, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Все атаки беспилотников по Новой Москве были отражены. Из Внуково часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — написал Собянин у себя в telegram-канале . Он отметил, что никто не пострадал.

Все атаки беспилотников по Новой Москве были отражены. Из Внуково часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал.