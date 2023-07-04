Собянин подтвердил атаку беспилотников по Новой Москве

Все атаки беспилотников были отражены, заявил Сергей Собянин
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Все атаки беспилотников по Новой Москве были отражены. Из Внуково часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — написал Собянин у себя в
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