Собянин подтвердил атаку беспилотников по Новой Москве

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Все атаки беспилотников были отражены, заявил Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Все атаки беспилотников по Новой Москве были отражены. Из Внуково часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал.

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Все атаки беспилотников по Новой Москве были отражены. Из Внуково часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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