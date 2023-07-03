03 июля 2023

Пермское УФАС возбудило дело в отношении учредителя радио «Болид»

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УФАС усмотрело в рекламе радиостанции признаки нарушения закона о рекламе Фото:

Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Пермская радиовещательная компания», которое является учредителем радиостанции «Болид», по факту распространения незаконной рекламы. Она распространялась на сайте женского форума Lady Boss и содержала информацию, привлекающую внимание к радио и его продвижению на рынке.

«Реклама радиоканала „Болид“ содержит сравнительные формулировки „самые новые хиты“, „самые позитивные ведущие“, „самые лучшие люди“. При этом отсутствует указание на критерии, по которым производится сравнение, а также объективные подтверждения утверждений. Мы считаем, что в рекламе содержатся признаки нарушения закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Дело возбуждено по факту распространения рекламы с признаками нарушения закона о рекламе. Если организацию признают виновной, ей грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 24 июля 2023 года.

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Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Пермская радиовещательная компания», которое является учредителем радиостанции «Болид», по факту распространения незаконной рекламы. Она распространялась на сайте женского форума Lady Boss и содержала информацию, привлекающую внимание к радио и его продвижению на рынке. «Реклама радиоканала „Болид“ содержит сравнительные формулировки „самые новые хиты“, „самые позитивные ведущие“, „самые лучшие люди“. При этом отсутствует указание на критерии, по которым производится сравнение, а также объективные подтверждения утверждений. Мы считаем, что в рекламе содержатся признаки нарушения закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Дело возбуждено по факту распространения рекламы с признаками нарушения закона о рекламе. Если организацию признают виновной, ей грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 24 июля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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