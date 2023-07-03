03 июля 2023

В Перми организуют рок-фестиваль в честь легенды местной музыки Евгения Чичерина

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, инструмент, рок
В море музыки можно окунуться 15 июля Фото:

В Перми «Чичерин-фест» соберет на одной сцене легенд и новичков местной рок-музыки. На масштабном концерте в память о музыканте Евгении Чичерине споют более 20 коллективов. Исполнять они будут как песни Чичерина, так и свои, рассказал URA.RU организатор фестиваля Сергей Кучевасов.

«Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодежь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — говорит Кучевасов. Хэдлайнерами фестиваля станут группа «Джамахирия» и Халиль Зиганшин.

Евгений Чичерин — поэт и музыкант, лидер группы «Хмели-Сунели». Был одним из главных героев пермского андеграунда 1990-х годов. 14 июля ему исполнился бы 51 год. «Чичерин-фест» пройдет в Перми 15 июля в пространстве «Чистый бережок» на берегу реки Мулянки (улица Трамвайная, 1Б).

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В Перми «Чичерин-фест» соберет на одной сцене легенд и новичков местной рок-музыки. На масштабном концерте в память о музыканте Евгении Чичерине споют более 20 коллективов. Исполнять они будут как песни Чичерина, так и свои, рассказал URA.RU организатор фестиваля Сергей Кучевасов. «Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодежь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — говорит Кучевасов. Хэдлайнерами фестиваля станут группа «Джамахирия» и Халиль Зиганшин. Евгений Чичерин — поэт и музыкант, лидер группы «Хмели-Сунели». Был одним из главных героев пермского андеграунда 1990-х годов. 14 июля ему исполнился бы 51 год. «Чичерин-фест» пройдет в Перми 15 июля в пространстве «Чистый бережок» на берегу реки Мулянки (улица Трамвайная, 1Б).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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