В Перми организуют рок-фестиваль в честь легенды местной музыки Евгения Чичерина

04 июля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

В море музыки можно окунуться 15 июля Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми «Чичерин-фест» соберет на одной сцене легенд и новичков местной рок-музыки. На масштабном концерте в память о музыканте Евгении Чичерине споют более 20 коллективов. Исполнять они будут как песни Чичерина, так и свои, рассказал URA.RU организатор фестиваля Сергей Кучевасов. «Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодежь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — говорит Кучевасов. Хэдлайнерами фестиваля станут группа «Джамахирия» и Халиль Зиганшин. Евгений Чичерин — поэт и музыкант, лидер группы «Хмели-Сунели». Был одним из главных героев пермского андеграунда 1990-х годов. 14 июля ему исполнился бы 51 год. «Чичерин-фест» пройдет в Перми 15 июля в пространстве «Чистый бережок» на берегу реки Мулянки (улица Трамвайная, 1Б).

В Перми «Чичерин-фест» соберет на одной сцене легенд и новичков местной рок-музыки. На масштабном концерте в память о музыканте Евгении Чичерине споют более 20 коллективов. Исполнять они будут как песни Чичерина, так и свои, рассказал URA.RU организатор фестиваля Сергей Кучевасов. «Фестиваль не только про Чичерина, а вообще про пермский рок-н-ролл. Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодежь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил. Отцы и дети. И даже внуки», — говорит Кучевасов. Хэдлайнерами фестиваля станут группа «Джамахирия» и Халиль Зиганшин. Евгений Чичерин — поэт и музыкант, лидер группы «Хмели-Сунели». Был одним из главных героев пермского андеграунда 1990-х годов. 14 июля ему исполнился бы 51 год. «Чичерин-фест» пройдет в Перми 15 июля в пространстве «Чистый бережок» на берегу реки Мулянки (улица Трамвайная, 1Б).