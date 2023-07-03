Правительственный самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В городе ждут Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Это следует из данных сервиса Flightradar.
Самолет специального летного отряда «Россия», который обеспечивает перевозку первых лиц страны, вылетел из московского аэропорта Внуково в 8:15 по местному времени, а приземлился, судя по карте полета, в екатеринбургском аэропорту Кольцово d 12:17. Время полета составило чуть больше двух часов. На то, что визит правительственный, указывает также отсутствие пункта назначения.
О визите Игоря Краснова в Екатеринбург URA.RU сообщало 28 июня. 4 — 5 июля в городе проходит ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске).
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