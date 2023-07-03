03 июля 2023

Генпрокурор РФ Краснов прилетел в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов. stock, stock, краснов игорь
Игорь Краснов проведет в Екатеринбурге координационный совет Фото:

Правительственный самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В городе ждут Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет специального летного отряда «Россия», который обеспечивает перевозку первых лиц страны, вылетел из московского аэропорта Внуково в 8:15 по местному времени, а приземлился, судя по карте полета, в екатеринбургском аэропорту Кольцово d 12:17. Время полета составило чуть больше двух часов. На то, что визит правительственный, указывает также отсутствие пункта назначения.

О визите Игоря Краснова в Екатеринбург URA.RU сообщало 28 июня. 4 — 5 июля в городе проходит ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске).

Правительственный борт вылетел из Москвы в 8:15 и направился в Екатеринбург
Правительственный борт вылетел из Москвы в 8:15 и направился в Екатеринбург

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Правительственный самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В городе ждут Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Это следует из данных сервиса Flightradar. Самолет специального летного отряда «Россия», который обеспечивает перевозку первых лиц страны, вылетел из московского аэропорта Внуково в 8:15 по местному времени, а приземлился, судя по карте полета, в екатеринбургском аэропорту Кольцово d 12:17. Время полета составило чуть больше двух часов. На то, что визит правительственный, указывает также отсутствие пункта назначения. О визите Игоря Краснова в Екатеринбург URA.RU сообщало 28 июня. 4 — 5 июля в городе проходит ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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