В Екатеринбург съедутся генпрокуроры стран СНГ

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прошлогодний съезд проходил в Минске (Белоруссия) Фото:

В Екатеринбург приедут генпрокуроры стран-участниц СНГ, включая российского — Игоря Краснова. По данным URA.RU, 4—5 июля у них пройдет ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске).

«В пятизвездочном Hyatt с категорированными помещениями, где VIP-гости будут ночевать и совещаться (вероятно, для официальных встреч выбраны и другие площадки), уже прокладывают спецсвязь», — сообщил источник. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит.

По словам собеседника, близкого к свердловской прокуратуре, ведомство из-за предстоящего приезда Краснова «на ушах». Сотрудники якобы срочно наводят порядок в документах и завершают старые дела, по которым у высокого начальства могут возникнуть вопросы.

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В Екатеринбург приедут генпрокуроры стран-участниц СНГ, включая российского — Игоря Краснова. По данным URA.RU, 4—5 июля у них пройдет ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске). «В пятизвездочном Hyatt с категорированными помещениями, где VIP-гости будут ночевать и совещаться (вероятно, для официальных встреч выбраны и другие площадки), уже прокладывают спецсвязь», — сообщил источник. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. По словам собеседника, близкого к свердловской прокуратуре, ведомство из-за предстоящего приезда Краснова «на ушах». Сотрудники якобы срочно наводят порядок в документах и завершают старые дела, по которым у высокого начальства могут возникнуть вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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