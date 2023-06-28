В Екатеринбург съедутся генпрокуроры стран СНГ

В Екатеринбург приедут генпрокуроры стран-участниц СНГ, включая российского — Игоря Краснова. По данным URA.RU, 4—5 июля у них пройдет ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске).
«В пятизвездочном Hyatt с категорированными помещениями, где VIP-гости будут ночевать и совещаться (вероятно, для официальных встреч выбраны и другие площадки), уже прокладывают спецсвязь», — сообщил источник. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит.
По словам собеседника, близкого к свердловской прокуратуре, ведомство из-за предстоящего приезда Краснова «на ушах». Сотрудники якобы срочно наводят порядок в документах и завершают старые дела, по которым у высокого начальства могут возникнуть вопросы.
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