В Екатеринбург съедутся генпрокуроры стран СНГ

28 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Прошлогодний съезд проходил в Минске (Белоруссия) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбург приедут генпрокуроры стран-участниц СНГ, включая российского — Игоря Краснова. По данным URA.RU, 4—5 июля у них пройдет ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске). «В пятизвездочном Hyatt с категорированными помещениями, где VIP-гости будут ночевать и совещаться (вероятно, для официальных встреч выбраны и другие площадки), уже прокладывают спецсвязь», — сообщил источник. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. По словам собеседника, близкого к свердловской прокуратуре, ведомство из-за предстоящего приезда Краснова «на ушах». Сотрудники якобы срочно наводят порядок в документах и завершают старые дела, по которым у высокого начальства могут возникнуть вопросы.

В Екатеринбург приедут генпрокуроры стран-участниц СНГ, включая российского — Игоря Краснова. По данным URA.RU, 4—5 июля у них пройдет ежегодный координационный совет (в 2022-м он состоялся в Минске). «В пятизвездочном Hyatt с категорированными помещениями, где VIP-гости будут ночевать и совещаться (вероятно, для официальных встреч выбраны и другие площадки), уже прокладывают спецсвязь», — сообщил источник. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. По словам собеседника, близкого к свердловской прокуратуре, ведомство из-за предстоящего приезда Краснова «на ушах». Сотрудники якобы срочно наводят порядок в документах и завершают старые дела, по которым у высокого начальства могут возникнуть вопросы.