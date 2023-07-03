03 июля 2023

Пермский цирк продолжит показ шоу «Эпохи» без избитого дрессировщика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая репетиция с животными в цирке. Екатеринбург , цирк, верблюд, цирковое представление
Пострадавший дрессировщик отвечает в цирковом шоу за номер с верблюдами Фото:

Пермский цирк не планирует вносить изменения в показ шоу «Эпохи». Оставшиеся два представления, запланированные на 8 и 9 июля, состоятся без участия дрессировщика Игоря Корчагина, получившего тяжелые травмы в результате ЧП в цирковой гостинице «Спутник». Об этом URA.RU сообщила исполняющая обязанности директора цирка Ксения Россихина.

«Состояние пострадавшего не изменилось. Изменения в программе не планируется. Осталось два цирковых представления, они будут показаны», — рассказала корреспонденту агентства Россихина. Она также подтвердила, что в гостиницу вызывали сотрудников частного охранного агентства, но отказалась его назвать. Сейчас директор цирка находится в гостинице «Спутник» на Бульваре Гагарина 39А. Посторонних, в том числе представителей СМИ, в отель не пускают.

Пострадавший дрессировщик отвечает в шоу «Эпохи» за номер с верблюдами «Белое солнце пустыни», посвященный периоду гражданской войны. Ранее в своем telegram-канале директор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил о возбуждении уголовного дела после избиения в пермской гостинице артиста Игоря Корчагина сотрудниками ЧОП. Сообщалось, что артист получил тяжелые травмы и находится в больнице. Также информацию об уголовном деле в пресс-службе краевого полицейского Главка подтвердили изданию «Коммерсант-Пермь».

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Пермский цирк не планирует вносить изменения в показ шоу «Эпохи». Оставшиеся два представления, запланированные на 8 и 9 июля, состоятся без участия дрессировщика Игоря Корчагина, получившего тяжелые травмы в результате ЧП в цирковой гостинице «Спутник». Об этом URA.RU сообщила исполняющая обязанности директора цирка Ксения Россихина. «Состояние пострадавшего не изменилось. Изменения в программе не планируется. Осталось два цирковых представления, они будут показаны», — рассказала корреспонденту агентства Россихина. Она также подтвердила, что в гостиницу вызывали сотрудников частного охранного агентства, но отказалась его назвать. Сейчас директор цирка находится в гостинице «Спутник» на Бульваре Гагарина 39А. Посторонних, в том числе представителей СМИ, в отель не пускают. Пострадавший дрессировщик отвечает в шоу «Эпохи» за номер с верблюдами «Белое солнце пустыни», посвященный периоду гражданской войны. Ранее в своем telegram-канале директор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил о возбуждении уголовного дела после избиения в пермской гостинице артиста Игоря Корчагина сотрудниками ЧОП. Сообщалось, что артист получил тяжелые травмы и находится в больнице. Также информацию об уголовном деле в пресс-службе краевого полицейского Главка подтвердили изданию «Коммерсант-Пермь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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