Челябинцам перечислили автомобили, которые чаще всего угоняют

04 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Чаще всего угонщики выбирали автомобили Kia, Hyundai и BMW Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Челябинска перечислили марки автомобилей, которые чаще всего в первой половине 2023 года выбирали злоумышленники для угона. Согласно данным «Ренессанс страхование», наибольший интерес угонщики проявляли к маркам Kia, Hyundai, BMW. «Чаще всего жертвами челябинских злоумышленников становятся владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. По итогам первых шести месяцев этого года самой популярной у преступников оказалась модель Kia Rio. В топ самых популярных у угонщиков моделей автомобилей также вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato», — сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что в настоящее время сохраняется тренд на снижение количества угонов. За первые шесть месяцев 2023 года их число снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала работа правоохранительных органов и внимание автовладельцев к своим машинам.

Жителям Челябинска перечислили марки автомобилей, которые чаще всего в первой половине 2023 года выбирали злоумышленники для угона. Согласно данным «Ренессанс страхование», наибольший интерес угонщики проявляли к маркам Kia, Hyundai, BMW. «Чаще всего жертвами челябинских злоумышленников становятся владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. По итогам первых шести месяцев этого года самой популярной у преступников оказалась модель Kia Rio. В топ самых популярных у угонщиков моделей автомобилей также вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato», — сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что в настоящее время сохраняется тренд на снижение количества угонов. За первые шесть месяцев 2023 года их число снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала работа правоохранительных органов и внимание автовладельцев к своим машинам.