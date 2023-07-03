03 июля 2023

Челябинцам перечислили автомобили, которые чаще всего угоняют

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать второй день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, брошенная машина, брошенный автомобиль, воровство, воровать нечего, угон машин, автоугон
Чаще всего угонщики выбирали автомобили Kia, Hyundai и BMW Фото:

Жителям Челябинска перечислили марки автомобилей, которые чаще всего в первой половине 2023 года выбирали злоумышленники для угона. Согласно данным «Ренессанс страхование», наибольший интерес угонщики проявляли к маркам Kia, Hyundai, BMW.

«Чаще всего жертвами челябинских злоумышленников становятся владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. По итогам первых шести месяцев этого года самой популярной у преступников оказалась модель Kia Rio. В топ самых популярных у угонщиков моделей автомобилей также вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato», — сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что в настоящее время сохраняется тренд на снижение количества угонов. За первые шесть месяцев 2023 года их число снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала работа правоохранительных органов и внимание автовладельцев к своим машинам.

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Жителям Челябинска перечислили марки автомобилей, которые чаще всего в первой половине 2023 года выбирали злоумышленники для угона. Согласно данным «Ренессанс страхование», наибольший интерес угонщики проявляли к маркам Kia, Hyundai, BMW. «Чаще всего жертвами челябинских злоумышленников становятся владельцы Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. По итогам первых шести месяцев этого года самой популярной у преступников оказалась модель Kia Rio. В топ самых популярных у угонщиков моделей автомобилей также вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato», — сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что в настоящее время сохраняется тренд на снижение количества угонов. За первые шесть месяцев 2023 года их число снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала работа правоохранительных органов и внимание автовладельцев к своим машинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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