Чем известна журналистка Елена Милашина, на которую напали в Чечне

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Елена Милашина работает корреспондентом «Новой газеты» с 1997 года Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне

4 июля в Чечне неизвестные совершили нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. URA.RU приводит справку о том, кто такая Милашина.

  • Елене Милашиной 44 года, она уроженка Дальнегорска Приморского края. Выпускница факультета журналистики МГУ имени Ломоносова (2001 год).
  • В 1997 году стала корреспондентом в «Новой газете». Популярность пришла после статей о затонувшей подлодке «Курск». Милашина обладатель премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России», премии от международной правозащитной организации Human Rights Watch, премии Госдепартамента США «Отважные женщины мира», награды «Репортеров без границ».
  • Милашина специализируется на журналистских расследованиях. Писала про теракт в Беслане, гибель Анны Политковской и Натальи Эстемировой, пытки геев в Чечне. Мусаева также была в числе героев ее материалов.
  • Милашина неоднократно подвергалась нападениям: в Беслане в феврале 2006 года, в Балашихе в апреле 2012 года. В июне 2015 года ей угрожали убийством во время работы над статьей о свадьбе начальника РОВД Ножай-Юртовского района Чечни с несовершеннолетней из села Байтарки. В феврале 2020 года в Грозном (Чечня) неизвестные напали на нее и адвоката Марину Дубровину. Незадолго до инцидента она сообщала, что в Чечне недостаточно масок и средств защиты для медиков, а некоторые больницы закрыты на карантин.
  • В феврале 2022 года журналистка покинула Россию из-за большого количества угроз в ее адрес со стороны «видных представителей Чечни».

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4 июля в Чечне неизвестные совершили нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. URA.RU приводит справку о том, кто такая Милашина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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