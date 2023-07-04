Надпись появилась на крыше в 2017 году Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Днем 4 июля екатеринбуржцы не обнаружили визитной карточки города — надписи «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода. Ее автором является уличный художник Тимофей Радя.

«На Плотинке пропала знаменитая надпись. Это заметили наши подписчики: популярную фразу „Кто мы, откуда и куда мы идем?“ сняли», — сообщает telegram-канал «Четвертого канала».

На самом деле паника была ложной. Надпись по-прежнему находится на крыше, но под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Корреспондент URA.RU лично убедился, что работа на месте и никто ее не снимал.

Таким фото делились подписчики со СМИ. Надписи действительно не видно Фото: telegram-канал «Четвертый канал»