Екатеринбуржцы потеряли знаменитую надпись Тимофея Ради в центре города. Фото

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Виды Екатеринбурга, кто мы откуда куда мы идем, вид сверху, екатеринбург сити, приборостроительный завод
Надпись появилась на крыше в 2017 году Фото:

Днем 4 июля екатеринбуржцы не обнаружили визитной карточки города — надписи «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода. Ее автором является уличный художник Тимофей Радя.

«На Плотинке пропала знаменитая надпись. Это заметили наши подписчики: популярную фразу „Кто мы, откуда и куда мы идем?“ сняли», — сообщает telegram-канал «Четвертого канала».

На самом деле паника была ложной. Надпись по-прежнему находится на крыше, но под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Корреспондент URA.RU лично убедился, что работа на месте и никто ее не снимал.

Таким фото делились подписчики со СМИ. Надписи действительно не видно
Таким фото делились подписчики со СМИ. Надписи действительно не видно
Фото:
Однако надпись никуда не пропадала
Однако надпись никуда не пропадала
Фото:

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Днем 4 июля екатеринбуржцы не обнаружили визитной карточки города — надписи «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода. Ее автором является уличный художник Тимофей Радя. «На Плотинке пропала знаменитая надпись. Это заметили наши подписчики: популярную фразу „Кто мы, откуда и куда мы идем?“ сняли», — сообщает telegram-канал «Четвертого канала». На самом деле паника была ложной. Надпись по-прежнему находится на крыше, но под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Корреспондент URA.RU лично убедился, что работа на месте и никто ее не снимал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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