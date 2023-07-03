Пропавшего в ЯНАО подростка нашли и снова потеряли

В Новом Уренгое нашли пропавшего подростка, но тот вырвался и снова сбежал

04 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Парень вырвался и снова сбежал в неизвестном направлении Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели нашли подростка, которого искали почти пять суток. Однако парень вырвался и снова убежал. «В Новом Уренгое нашли пропавшего14-летнего Никиту Трунова. Правда, при попытке вернуть ребенка домой школьник вырвался и убежал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал 1». Несовершеннолетний ямалец сбегал из дома уже несколько раз. Впервые спасатели разыскивали парня два дня. Тогда он сбегал в октябре 2021 года. После, сообщения о его пропаже снова появились в марте текущего года.

В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели нашли подростка, которого искали почти пять суток. Однако парень вырвался и снова убежал. «В Новом Уренгое нашли пропавшего14-летнего Никиту Трунова. Правда, при попытке вернуть ребенка домой школьник вырвался и убежал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал 1». Несовершеннолетний ямалец сбегал из дома уже несколько раз. Впервые спасатели разыскивали парня два дня. Тогда он сбегал в октябре 2021 года. После, сообщения о его пропаже снова появились в марте текущего года.