03 июля 2023

Пропавшего в ЯНАО подростка нашли и снова потеряли

В Новом Уренгое нашли пропавшего подростка, но тот вырвался и снова сбежал
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
Парень вырвался и снова сбежал в неизвестном направлении Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели нашли подростка, которого искали почти пять суток. Однако парень вырвался и снова убежал.

«В Новом Уренгое нашли пропавшего14-летнего Никиту Трунова. Правда, при попытке вернуть ребенка домой школьник вырвался и убежал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал 1».

Несовершеннолетний ямалец сбегал из дома уже несколько раз. Впервые спасатели разыскивали парня два дня. Тогда он сбегал в октябре 2021 года. После, сообщения о его пропаже снова появились в марте текущего года.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели нашли подростка, которого искали почти пять суток. Однако парень вырвался и снова убежал. «В Новом Уренгое нашли пропавшего14-летнего Никиту Трунова. Правда, при попытке вернуть ребенка домой школьник вырвался и убежал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении telegram-канала «Ямал 1». Несовершеннолетний ямалец сбегал из дома уже несколько раз. Впервые спасатели разыскивали парня два дня. Тогда он сбегал в октябре 2021 года. После, сообщения о его пропаже снова появились в марте текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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