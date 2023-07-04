Мэр Тюмени Кухарук получил опыт работы в команде президента

Мэр Тюмени Руслан Кухарук: для меня учеба в школе губернаторов — опыт работы в команде президента

Руслан Кухарук овладел уникальными компетенциями, обучаясь в школе губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил опыт работы в команде президента, обучаясь в школе губернаторов РАНХиГС. Об итогах обучения глава города рассказал URA.RU.

«Лично для меня эта учеба — не просто приобретенные уникальные знания, навыки, компетенции, но и возможность работать в команде единомышленников, управленцев из разных регионов страны, корпораций, разных уровней власти, работать в команде Президента», — поделился с агентством Руслан Кухарук.

Ранее с выпускниками высшей школы государственного управления в Кремле встретился Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие ученики школы губернаторов заняли высокие федеральные должности. Сам мэр Руслан Кухарук развеивает слухи о своем скором повышении. В этом октябре он намерен вновь избраться на пост главы Тюмени.