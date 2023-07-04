04 июля 2023

Мэр Тюмени Кухарук получил опыт работы в команде президента

Мэр Тюмени Руслан Кухарук: для меня учеба в школе губернаторов — опыт работы в команде президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Города России 2030: диалог с главами Города будущего. Екатеринбург , кухарук руслан
Руслан Кухарук овладел уникальными компетенциями, обучаясь в школе губернаторов Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил опыт работы в команде президента, обучаясь в школе губернаторов РАНХиГС. Об итогах обучения глава города рассказал URA.RU.

«Лично для меня эта учеба — не просто приобретенные уникальные знания, навыки, компетенции, но и возможность работать в команде единомышленников, управленцев из разных регионов страны, корпораций, разных уровней власти, работать в команде Президента», — поделился с агентством Руслан Кухарук.

Ранее с выпускниками высшей школы государственного управления в Кремле встретился Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие ученики школы губернаторов заняли высокие федеральные должности. Сам мэр Руслан Кухарук развеивает слухи о своем скором повышении. В этом октябре он намерен вновь избраться на пост главы Тюмени.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил опыт работы в команде президента, обучаясь в школе губернаторов РАНХиГС. Об итогах обучения глава города рассказал URA.RU. «Лично для меня эта учеба — не просто приобретенные уникальные знания, навыки, компетенции, но и возможность работать в команде единомышленников, управленцев из разных регионов страны, корпораций, разных уровней власти, работать в команде Президента», — поделился с агентством Руслан Кухарук. Ранее с выпускниками высшей школы государственного управления в Кремле встретился Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие ученики школы губернаторов заняли высокие федеральные должности. Сам мэр Руслан Кухарук развеивает слухи о своем скором повышении. В этом октябре он намерен вновь избраться на пост главы Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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