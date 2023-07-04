Депутат ДНР предупредил об усилении войск НАТО у границ России 05 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 + Возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики и Молдовы, считает Бидевка Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка НАТО будет только усиливаться у границ России после продления полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Он отметил, что в ближайшее время возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики и Молдовы. «НАТО под руководством Йенса Столтенберга будет усиливаться у границ РФ. При этом в ближайшее время можно ожидать провокаций со стороны Польши, стран Прибалтики, Молдовы», — передает словам Бидевки РИА Новости. По его мнению, продолжатся поставки оружия и боеприпасов ВСУ, обучение украинцев натовским инструкторами. Столтенберг занимает пост генсекретаря НАТО с 1 октября 2014 года. Ранее он заявил, что займет должность еще на один год. Срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года, передает телеканал 360. Группировка НАТО будет только усиливаться у границ России после продления полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Он отметил, что в ближайшее время возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики и Молдовы. «НАТО под руководством Йенса Столтенберга будет усиливаться у границ РФ. При этом в ближайшее время можно ожидать провокаций со стороны Польши, стран Прибалтики, Молдовы», — передает словам Бидевки РИА Новости. По его мнению, продолжатся поставки оружия и боеприпасов ВСУ, обучение украинцев натовским инструкторами. Столтенберг занимает пост генсекретаря НАТО с 1 октября 2014 года. Ранее он заявил, что займет должность еще на один год. Срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям