04 июля 2023

Депутат ДНР предупредил об усилении войск НАТО у границ России

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Возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики и Молдовы, считает Бидевка Фото:
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Группировка НАТО будет только усиливаться у границ России после продления полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Он отметил, что в ближайшее время возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики и Молдовы.

«НАТО под руководством Йенса Столтенберга будет усиливаться у границ РФ. При этом в ближайшее время можно ожидать провокаций со стороны Польши, стран Прибалтики, Молдовы», — передает словам Бидевки РИА Новости. По его мнению, продолжатся поставки оружия и боеприпасов ВСУ, обучение украинцев натовским инструкторами.

Столтенберг занимает пост генсекретаря НАТО с 1 октября 2014 года. Ранее он заявил, что займет должность еще на один год. Срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года, передает телеканал 360.

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Группировка НАТО будет только усиливаться у границ России после продления полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Он отметил, что в ближайшее время возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики и Молдовы. «НАТО под руководством Йенса Столтенберга будет усиливаться у границ РФ. При этом в ближайшее время можно ожидать провокаций со стороны Польши, стран Прибалтики, Молдовы», — передает словам Бидевки РИА Новости. По его мнению, продолжатся поставки оружия и боеприпасов ВСУ, обучение украинцев натовским инструкторами. Столтенберг занимает пост генсекретаря НАТО с 1 октября 2014 года. Ранее он заявил, что займет должность еще на один год. Срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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