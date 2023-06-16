Путин высказался о самом сложном периоде для российской экономики

Путин: второй квартал 2022 года стал самым сложным для экономики РФ
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что экономика РФ начала расти, несмотря на свой самый сложный период Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны начала расти со второго квартала 2022 года, несмотря на то, что переживала самый сложный период. Об этом российский лидер сказал во время Петербургского международного экономического форума.

«Второй квартал прошлого [2022] года стал самым трудным в истории экономики РФ. <…> Стратегия выбранная тогда и государством и бизнесом России сработала», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам президента, экономика России начала расти за счет развития во многих сферах. Также президент заявил, что в конце года ВВП в стране может быть под 2%.

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Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны начала расти со второго квартала 2022 года, несмотря на то, что переживала самый сложный период. Об этом российский лидер сказал во время Петербургского международного экономического форума. «Второй квартал прошлого [2022] года стал самым трудным в истории экономики РФ. <…> Стратегия выбранная тогда и государством и бизнесом России сработала», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам президента, экономика России начала расти за счет развития во многих сферах. Также президент заявил, что в конце года ВВП в стране может быть под 2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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