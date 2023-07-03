Российских самокатчиков начнут штрафовать наравне с автомобилистами

04 июля 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Сейчас кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российских водителей электросамокатов начнут штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму. «Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ)», — говорится в письме ведомства, пишут «Известия». Сейчас КоАП предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Из-за этой невнятной формулировки самокатчики часто уклоняются от штрафа. Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тысяч рублей. По мнению экспертов, оно должно быть наравне со штрафами для автомобилистов, которые могут достигать 30 тысяч. В марте в силу вступили поправки в ПДД о СИМ. Так в ПДД были окончательно закреплены электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Теперь на них можно передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 км/ч, но только если устройство весит не более 35 кг.

Российских водителей электросамокатов начнут штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму. «Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ)», — говорится в письме ведомства, пишут «Известия». Сейчас КоАП предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Из-за этой невнятной формулировки самокатчики часто уклоняются от штрафа. Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тысяч рублей. По мнению экспертов, оно должно быть наравне со штрафами для автомобилистов, которые могут достигать 30 тысяч. В марте в силу вступили поправки в ПДД о СИМ. Так в ПДД были окончательно закреплены электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Теперь на них можно передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 км/ч, но только если устройство весит не более 35 кг.