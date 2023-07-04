Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhone

05 июля 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

iPhone признан шпионским устройством по мнению Минпромторга Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудникам Минпромторга с 17 июля намерены запретить пользоваться мобильными устройствами Apple производства США на работе. Такое распоряжение было отправлено чиновникам ведомства и подведомственных структур от первого замминистра Василия Осьмакова. «В приказе содержится прямой запрет на использование мобильных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов) производства компании Apple в служебной деятельности. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли РФ В. В. Шпака», — цитируют распоряжение «Ведомости». Представитель Минпромторга отметил, что в начале лета от ФСБ России была получена информация о тесном сотрудничестве компании Apple с американской разведкой, в частности Агентством национальной безопасности (АНБ) США. По мнению специалистов, такой подход отрицает декларируемую компанией конфиденциальность персональных данных пользователей. Под запрет использования IPhone подпали также подведомственные Минпромторгу организации, такие как НИЦ «Институт им. Жуковского», ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР и др. Ранее стало известно о том, что полный запрет использования IPhone для специалистов госслужб зависит от рекомендаций российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли чиновникам запрещать пользоваться смартфонами Apple после сообщений ФСБ о слежке со стороны США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам Минпромторга с 17 июля намерены запретить пользоваться мобильными устройствами Apple производства США на работе. Такое распоряжение было отправлено чиновникам ведомства и подведомственных структур от первого замминистра Василия Осьмакова. «В приказе содержится прямой запрет на использование мобильных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов) производства компании Apple в служебной деятельности. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли РФ В. В. Шпака», — цитируют распоряжение «Ведомости». Представитель Минпромторга отметил, что в начале лета от ФСБ России была получена информация о тесном сотрудничестве компании Apple с американской разведкой, в частности Агентством национальной безопасности (АНБ) США. По мнению специалистов, такой подход отрицает декларируемую компанией конфиденциальность персональных данных пользователей. Под запрет использования IPhone подпали также подведомственные Минпромторгу организации, такие как НИЦ «Институт им. Жуковского», ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР и др. Ранее стало известно о том, что полный запрет использования IPhone для специалистов госслужб зависит от рекомендаций российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли чиновникам запрещать пользоваться смартфонами Apple после сообщений ФСБ о слежке со стороны США.