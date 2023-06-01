В Кремле допустили запрет на пользование iPhone из-за скандала со слежкой за людьми

01 июня 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Запрет на использование IPhone для чиновников зависит от рекомендаций спецслужб, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полный запрет использования IPhone для тех, кто находится на госслужбе, зависит от рекомендаций российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли чиновникам запрещать пользоваться смартфонами Apple после сообщений ФСБ о слежке со стороны США. «Многие продолжают пользоваться IPhone в личных целях, процентов 20-30 пользуются этими смартфонами, в администрациях та же пропорция. Кто-то уже отказался от них. Все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны и использовать их в служебных целях неприемлемо и запрещено. <…> Те, кто работает на госслужбе, в целом, живут в условиях ограничений, это всем известно. Но какие нужны дополнительные ограничения, здесь виднее спецслужбам», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее ФСБ сообщила, что США собирают личные данные пользователей IPhone, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. По данным службы, были взломаны телефоны представителей российских дипведомств и посольств.

Полный запрет использования IPhone для тех, кто находится на госслужбе, зависит от рекомендаций российских спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли чиновникам запрещать пользоваться смартфонами Apple после сообщений ФСБ о слежке со стороны США. «Многие продолжают пользоваться IPhone в личных целях, процентов 20-30 пользуются этими смартфонами, в администрациях та же пропорция. Кто-то уже отказался от них. Все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны и использовать их в служебных целях неприемлемо и запрещено. <…> Те, кто работает на госслужбе, в целом, живут в условиях ограничений, это всем известно. Но какие нужны дополнительные ограничения, здесь виднее спецслужбам», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее ФСБ сообщила, что США собирают личные данные пользователей IPhone, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. По данным службы, были взломаны телефоны представителей российских дипведомств и посольств.