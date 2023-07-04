Курганцев научат защищать права потребителя прямо в торговом центре

Специалисты управления роспотребнадзора по Курганской области проведут консультации по защите прав потребителей для горожан в торговом центре Кургана «Гипер Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Специалисты роспотребнадзора 5 июля проконсультируют курганцев в ТРЦ „Гипер Сити“. Консультации посвящены проблеме защиты прав потребителей», — уточняет пресс-служба.
По информации ведомства, выездная консультация для потребителей пройдет с 17 часов до 20 часов. Специалисты роспотребнадзора, как отмечает пресс-служба, проводят разъяснение прав потребителям в Курганской области на постоянной основе, в том числе и на выездных мероприятиях.
Ранее управление роспотребнадзора в Курганской области сообщало в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте» о том, что курганцы массово жаловались на грязные тележки и корзины в торговых центрах и супермаркетах. В жалобах жители писали как отбивает желание идти за покупками грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке.
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