04 июля 2023

Курганцев научат защищать права потребителя прямо в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция ТЦ Гипер-Сити. г. Курган (необр), hiper city
Для курганцев роспотребнадзор организовал консультирование в ТЦ «Гипер Сити» Фото:

Специалисты управления роспотребнадзора по Курганской области проведут консультации по защите прав потребителей для горожан в торговом центре Кургана «Гипер Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты роспотребнадзора 5 июля проконсультируют курганцев в ТРЦ „Гипер Сити“. Консультации посвящены проблеме защиты прав потребителей», — уточняет пресс-служба.

По информации ведомства, выездная консультация для потребителей пройдет с 17 часов до 20 часов. Специалисты роспотребнадзора, как отмечает пресс-служба, проводят разъяснение прав потребителям в Курганской области на постоянной основе, в том числе и на выездных мероприятиях.

Ранее управление роспотребнадзора в Курганской области сообщало в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте» о том, что курганцы массово жаловались на грязные тележки и корзины в торговых центрах и супермаркетах. В жалобах жители писали как отбивает желание идти за покупками грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты управления роспотребнадзора по Курганской области проведут консультации по защите прав потребителей для горожан в торговом центре Кургана «Гипер Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Специалисты роспотребнадзора 5 июля проконсультируют курганцев в ТРЦ „Гипер Сити“. Консультации посвящены проблеме защиты прав потребителей», — уточняет пресс-служба. По информации ведомства, выездная консультация для потребителей пройдет с 17 часов до 20 часов. Специалисты роспотребнадзора, как отмечает пресс-служба, проводят разъяснение прав потребителям в Курганской области на постоянной основе, в том числе и на выездных мероприятиях. Ранее управление роспотребнадзора в Курганской области сообщало в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте» о том, что курганцы массово жаловались на грязные тележки и корзины в торговых центрах и супермаркетах. В жалобах жители писали как отбивает желание идти за покупками грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...