Курганцев научат защищать права потребителя прямо в торговом центре

05 июля 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Для курганцев роспотребнадзор организовал консультирование в ТЦ «Гипер Сити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты управления роспотребнадзора по Курганской области проведут консультации по защите прав потребителей для горожан в торговом центре Кургана «Гипер Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Специалисты роспотребнадзора 5 июля проконсультируют курганцев в ТРЦ „Гипер Сити“. Консультации посвящены проблеме защиты прав потребителей», — уточняет пресс-служба. По информации ведомства, выездная консультация для потребителей пройдет с 17 часов до 20 часов. Специалисты роспотребнадзора, как отмечает пресс-служба, проводят разъяснение прав потребителям в Курганской области на постоянной основе, в том числе и на выездных мероприятиях. Ранее управление роспотребнадзора в Курганской области сообщало в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте» о том, что курганцы массово жаловались на грязные тележки и корзины в торговых центрах и супермаркетах. В жалобах жители писали как отбивает желание идти за покупками грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке.

Специалисты управления роспотребнадзора по Курганской области проведут консультации по защите прав потребителей для горожан в торговом центре Кургана «Гипер Сити». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Специалисты роспотребнадзора 5 июля проконсультируют курганцев в ТРЦ „Гипер Сити“. Консультации посвящены проблеме защиты прав потребителей», — уточняет пресс-служба. По информации ведомства, выездная консультация для потребителей пройдет с 17 часов до 20 часов. Специалисты роспотребнадзора, как отмечает пресс-служба, проводят разъяснение прав потребителям в Курганской области на постоянной основе, в том числе и на выездных мероприятиях. Ранее управление роспотребнадзора в Курганской области сообщало в группе регионального ведомства в соцсети «ВКонтакте» о том, что курганцы массово жаловались на грязные тележки и корзины в торговых центрах и супермаркетах. В жалобах жители писали как отбивает желание идти за покупками грязная, липкая корзина или тележка, на которой остались следы случайно вытекшей жидкости, следы ботинок ребенка, катавшегося в тележке.