В Кургане многоквартирные дома оставили без канализации

В Кургане многоквартирные дома забыли подключить к центральной канализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане многоквартирные дома в Восточном микрорайоне не подключили к централизованной канализации. Об этом URA.RU рассказала жительница дома № 95 с улицы Пугачева.

«В наших пятиэтажках на улице Пугачева 95, 95А, 95б подвалы затопляются содержимым канализации. Мы обращались в мэрию Кургана, чтобы дома подключили наконец-то к централизованной канализации, так как объема своих септиков не хватает. Однако результата нет», — уточнила горожанка.

По словам жительницы Восточного микрорайона, уже два года курганцы ждут обещанного подключения к централизованной канализации. Корреспондент обратился за комментарием к эксперту в сфере ЖКХ, депутату гордумы Кургана Ивану Камшилову, чтобы выяснить — почему многоквартирные дома (МКД) в Восточном микрорайоне остались без канализации. По словам Камшилова, мэру Елене Ситниковой задавали этот же вопрос. Депутат подчеркнул, что Ситникова ответила — централизованная канализация в Восточном поселке запущена, работает, все дома подключены. Директора подрядной организации ООО СМК «Артель» депутаты даже наградили Почетной грамотой за эффективную работу.

«Когда же я лично встречался с жителями многоквартирных домов в Восточном по ул. Пугачева, 95, 95а, 95б, 99, 101, ул. Достоевского, 59 и 61, ул. Космонавтов, 31, ул. Бородина, 2б — выяснилось, что дома не подключены к центральной канализации. То ли мэра ввели в заблуждение, то ли она ввела в заблуждение депутатов, но жители пишут жалобы, поскольку подключения к канализации как не было раньше, так и нет до сих пор», — пояснил Камшилов.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы узнать, когда будут подключены к централизованной канализации все многоквартирные дома в Восточном микрорайоне. Публикация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее в 2022 году пресс-служба мэрии Кургана сообщила, что строительство хозфекальной канализации Восточного микрорайона завершено. Еще раньше 30 июня 2021 года губернатор региона Вадим Шумков уже заявлял на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о завершении этой стройки.