Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США открыто поощряют зверства боевиков «Азова»*

05 июля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Террористы выступают в университетах США, заявил Анатолий Антонов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США, поддерживая «украинских нацистов», запятнали себя несмываемым позором. Об этом сообщил посол России в Америке Анатолий Антонов. «Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — приводит слова Антонова telegram-канал посольства России в США . Так он ответил на пребывание в Штатах боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По словам Антонова, нельзя равнодушно смотреть на террористов, выступающих в стенах Стэнфордского университета, которые ранее совершали преступления против жителей Донбасса. «Значит, они поощряют зверства, совершенные нелюдями из соответствующего полка», — заключил Антонов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация киевского режима. Антонов говорил, что Штаты прославляют своими действиями нацизм. Так он прокомментировал вручение награды International Women of Courage Award члену нацбата «Азов». *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

США, поддерживая «украинских нацистов», запятнали себя несмываемым позором. Об этом сообщил посол России в Америке Анатолий Антонов. «Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — приводит слова Антонова telegram-канал посольства России в США. Так он ответил на пребывание в Штатах боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По словам Антонова, нельзя равнодушно смотреть на террористов, выступающих в стенах Стэнфордского университета, которые ранее совершали преступления против жителей Донбасса. «Значит, они поощряют зверства, совершенные нелюдями из соответствующего полка», — заключил Антонов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация киевского режима. Антонов говорил, что Штаты прославляют своими действиями нацизм. Так он прокомментировал вручение награды International Women of Courage Award члену нацбата «Азов». *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.