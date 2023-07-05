Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США открыто поощряют зверства боевиков «Азова»*

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Террористы выступают в университетах США, заявил Анатолий Антонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США, поддерживая «украинских нацистов», запятнали себя несмываемым позором. Об этом сообщил посол России в Америке Анатолий Антонов.

«Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — приводит слова Антонова telegram-канал посольства России в США. Так он ответил на пребывание в Штатах боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

По словам Антонова, нельзя равнодушно смотреть на террористов, выступающих в стенах Стэнфордского университета, которые ранее совершали преступления против жителей Донбасса. «Значит, они поощряют зверства, совершенные нелюдями из соответствующего полка», — заключил Антонов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация киевского режима. Антонов говорил, что Штаты прославляют своими действиями нацизм. Так он прокомментировал вручение награды International Women of Courage Award члену нацбата «Азов».

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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США, поддерживая «украинских нацистов», запятнали себя несмываемым позором. Об этом сообщил посол России в Америке Анатолий Антонов. «Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — приводит слова Антонова telegram-канал посольства России в США. Так он ответил на пребывание в Штатах боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По словам Антонова, нельзя равнодушно смотреть на террористов, выступающих в стенах Стэнфордского университета, которые ранее совершали преступления против жителей Донбасса. «Значит, они поощряют зверства, совершенные нелюдями из соответствующего полка», — заключил Антонов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация киевского режима. Антонов говорил, что Штаты прославляют своими действиями нацизм. Так он прокомментировал вручение награды International Women of Courage Award члену нацбата «Азов». *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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